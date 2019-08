El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, prepara por estas horas la lista de convocados para la gira que emprenderá el seleccionado argentino a principios del mes próximo, en la que disputará dos partidos en los Estados Unidos ante sus pares de Chile y México.

La idea del técnico argentino es cerrar la nómina este domingo por la noche, después de que terminen las fechas de los campeonatos de todos los lugares del mundo en los que actúan futbolistas que están en condiciones de ser convocados, para hacerla pública a primera hora del lunes.

Los encuentros mencionados tendrán lugar el jueves 5 de septiembre en Los Angeles frente a los chilenos y el martes 10 en San Antonio ante los mexicanos dirigidos por Gerardo Martino, que enfrentará por primera vez al seleccionado argentino desde que dejó de ser su entrenador en julio de 2016.

"Enfrentar a Argentina será muy interesante para ver en qué lugar estamos después de haber ganado la Copa de Oro de la Concacaf. No tengo dudas de que será una fecha importante para nosotros", subrayó el Tata en una conferencia de prensa que ofreció en México.

Y ante la suspensión que le impuso la Conmebol por tres meses al capitán Lionel Messi, que recién podrá volver para la ventana de noviembre, ya que en ésta y en la doble fecha FIFA de octubre ante Alemania y probablemente Portugal, el también ex técnico de Newell's Old Boys, Barcelona y el seleccionado de Paraguay sostuvo que la "ausencia del mejor jugador afecta, pero las posibilidades igual pueden ser positivas".

"El tema es que podamos imponer nuestra forma de jugar", advirtió finalmente Martino, algo que intentará neutralizar otro ex Newell's como Scaloni, que piensa para esta convocatoria en reforzar algunos puntos débiles que observó el seleccionado argentino en la mitad de la cancha y en la zaga central durante la pasada Copa América.

Y en ese sentido la idea es incorporar al plantel a algunos futbolistas que por lesiones no estuvieron en Brasil y Scaloni considera que hubiesen sido necesarios, como el zaguero central de Gremio, Walter Kannemann, y el volante riverplatense Ezequiel Palacios.



La preocupación mayor de Scaloni radica en la última línea, ya que no encontró solidez tampoco en los laterales además de los centrales, y por eso también analiza junto a sus ayudante Roberto Ayala y Walter Samuel otros dos nombres para esa defensa: otro riverplatense como Gonzalo Montiel y un retorno que, de concretarse, resultaría relativamente sorpresivo, como el de Marcos Rojo.



El defensor del Manchester United inglés forma parte de la "vieja guardia" de la que también volverán a tomar parte en este gira Angel Di María, Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, y aunque no tiene mucha continuidad en Old Trafford, es valorada su experiencia y conocimiento de lo que es ser parte de la Selección, además de contar, por supuesto, con el respaldo y el afecto del capitán Messi.



Otro jugador que puede estar en esta convocatoria y no fue a Brasil, es arquero, y se trata de Gerónimo Rulli, que después de cinco años acaba de abandonar a la Real Sociedad, de España, para incorporarse a préstamo y con opción de compra al Montpellier, de Francia.



El resto de los convocados no saldrán en mayor medida de los que estuvieron en la Copa América en la que Argentina quedó en tercer lugar tras vencer en el partido por esa posición justamente a Chile, con expulsiones de Messi y Gary Medel, que recibieron una fecha de suspensión a cumplir en la primera fecha de eliminatorias mundialistas para Qatar 2022 de marco del año próximo.



Y justamente ahora Argentina volverá a enfrentarse a los chilenos después de aquel encuentro que terminó ganando por 2 a 1 con polémicas declaraciones posteriores de Messi que justamente le valieron los tres meses de suspensión y 50.000 dólares de multa.



Ese será el primer atractivo de la gira, mientras que el segundo lo tendrá el enfrentamiento con México, pero particularmente porque quien lo dirige es Martino, que se fue del seleccionado argentino pegando un portazo y hoy confesó que aceptó dirigir al representativo azteca "por la seriedad de la propuesta", justamente todo lo contrario a lo que estaba pasando con la AFA cuando él se fue.