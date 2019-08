Hasta para Margarita Barrientos, las medidas de “alivio” anunciadas por el presidente Mauricio Macri “llegaron demasiado tarde”. La responsable del comedor Los Piletones y una de las figuras emblemáticas de la asistencia social macrista estimó que al oficialismo le será “muy difícil” revertir el resultado de las PASO y calificó al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, como una persona “razonable”.

“Siempre confié en esto, pero la situación no es la que uno esperaba”, reconoció Barrientos aún “sorprendida” por el duro revés que recibió la fuerza política a la que todavía dice apoyar. Para ella, “el peor error” que cometió el Macri “fue no trabajar con la gente” y ese es el motivo por el cual le será “muy difícil” revertir la diferencia de 15 puntos con que lo aventajó Fernández. “No sé si (ese resultado) se pueda cambiar, eso lo dirá el pueblo, la gente”, agregó.

Durante una entrevista radial por Futurock, la referente social del macrismo negó que haya tomado distancia del Presidente y hasta ratificó que “voy a seguir hasta el último día con él”. No obstante, lo cuestionó. Dijo que una de las cuestiones que afectan al jefe de Estado es escuchar a su entorno en vez de “de creer en la gente”.

“Una vez le dije que había mucha gente que lo quería y que tenía que creer en la gente, no en su alrededor”, indicó y, de paso, cuestionó al jefe de Estado por la conferencia del martes pasado, en que el que responsabilizó de la crisis financiera al modo en que votó la ciudadanía. “Me pareció mal”, indicó, porque “la gente piensa por sí misma y elige”.

Por otra parte, Barrientos recordó que una vez en un canal de televisión se cruzó con Alberto Fernández. “Conversamos de pasada y me pareció una persona razonable, e incluso me dijo que sabía de mi trabajo y me felicitó”, señaló y comentó que si él gana los comicios generales de octubre y se convierte en el próximo presidente de los argentinos "ojalá que todo sea distinto".

No obstante, aclaró que ella va a “seguir con Macri hasta el último día” pero puntualizó que “lo único que espero de los gobiernos, sea cual sea, es que apoye mi trabajo con la gente. Lo que nosotros hacemos en los comedores lo hacemos con mucho sacrificio”.

“La lucha es todos los días. Muchísima gente le sigue poniendo el pecho y el alma al trabajo todos los días”, dijo y para graficar la situación que se vive a diario contó que desde anoche a las 21 “tengo a gente haciendo cola (en el comedor de la localidad santiagueña de Añatuya) donde iba a repartir mercadería”.