El ex boxeador mexicano José 'Mantequilla' Nápoles, ex rival de Carlos Monzón, falleció esta tarde en Ciudad de México, a los 79 años, de acuerdo a lo informado por el titular del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán. "'Mantequilla' Nápoles es ya campeón para la eternidad. Se nos fue el gran campeón pero lo hizo de manera digna y con el amor de sus hijos, quienes cuidaron de él. Descanse en paz mi gran ídolo, compadre de mi papá, mexicano de corazón, aunque cubano de nacimiento.¡Adiós mi campeón!", escribió en twitter el presidente de uno de los organismos que rige la actividad boxística mundial.



Nápoles fue distinguido como uno de los mejores pesos welter de todos los tiempos.

'Mantequilla' falleció a causa del mal de Alzheimer. Su salud había estado debilitada en este último tiempo, cuando se le detectó que padecía también diabetes. Nápoles había nacido en Santiago de Cuba en abril de 1940, aunque dejó la isla a los 19 años, cuando el boxeo fue prohibido al llegar al poder el líder Fidel Castro.



El otrora campeón del peso welter versiones AMB y CMB obtuvo su primer título mundial en 1969, a los 29, al derrotar al estadounidense Curtis Cokes, en el Fórum de Inglewood, en California, por nocaut técnico en el decimotercer asalto.



Uno de los combates más emblemáticos que disputó 'Mantequilla' se dio en Francia, en febrero de 1974, cuando enfrentó al supercampeón de los medianos, el santafesino Monzón. Nápoles pagó caro precio de subir de categoría hasta los 72,500 kilos, y fue dominado nítidamente por el fallecido púgil argentino, quien lo derrotó por abandono, cuando iba a comenzar el sexto round.



El cubano nacionalizado mexicano enfrentó a otro boxeador argentino en ese mismo 1974, en diciembre y en el Palacio de los Deportes del Distrito Federal, enfrente del Foro Sol. En ese escenario, Nápoles se midió con el tucumano Horacio 'Pantera' Saldaño, al que doblegó por nocaut en el tercer round para retener sus cinturones de la AMB y CMB.



Nápoles perdió el título CMB welter a manos del británico John Stracey, en diciembre de 1975. Fue bautizado con el apelativo 'Mantequilla' por el refinado estilo que supo adquirir en el cuadrilátero. En 1984, Nápoles ingresó en el salón de la Fama del boxeo internacional.



El canal de televisión HBO lo calificó como "uno de los mejores boxeadores de peso welter" de todos los tiempos, a la par de Sugar Ray Robinson, mientras que la revista especializada The Ring lo ubicó en el puesto 73 en la clasificación. Nápoles hizo un total de 88 peleas como profesional, de las cuales ganó 81 (54 por nocaut) y perdió otras 7. Como amateur registró más de 435 combates.