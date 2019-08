Los Pumas cayeron este sábado ante Sudáfrica por 24 a 18 en su último partido antes de la Copa del Mundo que comenzará el mes próximo. El equipo dirigido por Mario Ledesma estuvo muy cerca de ganar, pero se llevó su décima derrota al hilo y acumula once meses sin victorias.

El partido se jugó en el Loftus Versfeld de Pretoria y arrancó parejo. Iban 3-3 cuando un try de Njkosi dio ventaja de cinco puntos a los locales. A los pocos minutos, Petti marcó en el ingoal sudafricano y la conversión de Bonilla dio ventaja a los argentinos.

Al comenzar la segunda parte llegó la polémica cuando el árbitro anuló un try de los Pumas porque la pelota iba hacia delante, aunque la sensación era la contraria. Un minuto después, Jantjies anotó para los Springboks y convirtió el adicional.

El cotejo alcanzó su máxima tensión con el try de Matera a los 23. No pudo lograrse la conversión, y eso dejó el marcador igualado el 18. Sin embargo, Jantjies volvió a desnivelar con otro try.

A falta de diez minutos, y abajo por seis puntos, los Pumas trataron de llegar al ingoal y lo lograron con el try de Mensa que el árbitro anuló por obstrucción previa. Así terminó el partido, en el que pese a los dos tries anulados y los errores en defensa, hubo buenas sensaciones en el conjunto argentino.

Los Pumas no ganan desde el 15 de septiembre del año pasado, cuando por el Rugby Championship derrotaron a Australia por 23 a 19.

Por otra parte, los All Blacks aplastaron a Australia 36 a 0 y se quedaron con la Copa Bledisloe. Así, se vengaron de la derrota ante los Wallabies por el Rugby Championship, que impidió la consagración neozelandesa en el cuadrangular que reúne a los equipos del Hemisferio Sur, y llegan en óptimas condiciones al mundial de Japón, donde defenderán el título.