Trabajadores y trabajadoras estatales de la salud, de vialidad, docentes y de otros sectores de la provincia de Chubut están reclamando desde hace días con cortes de rutas, ocupación de edificios públicos y ollas populares por el pago de sueldos atrasados, la falta de obra social y el pago escalonado de la paritaria. Esta madrugada, la respuesta del gobernador Mariano Arcioni fue la represión y las detenciones.

Mientras se disponían a realizar una asamblea, apenas amanecía, decenas de policías agredieron a las y los manifestantes que se encontraban en la ruta nacional 3 en Comodoro Rivadavia, llevándose detenidos al secretario general de la regional Sur de ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut), Daniel Murphy y a la delegada, Magalí Stoyanoff.

"Se lo llevaron arrastrado por el piso", denunció uno de los docentes apenas ocurrida la detención. En un principio, los detenidos fueron llevados a la comisaría Séptima, pero cerca de las 6:30 Murphy, fue trasladado a la comisaría de Diadema y Stoyanoff quedó en la Séptima.



#CHUBUTENLLAMAS 🔥🔥 #COMODORO NO A LA REPRESIÓN A LXS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL ESTADO. (Video ADNSur) Posted by Trabajadores en lucha Chubut on Thursday, August 15, 2019

En el marco de un paro de 120 horas que culminaba hoy y votado por las bases, miles de trabajadores estatales cortaron diversas rutas en Esquel, Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Rawson-Trelew. En las provinciales 25 y 7 entre Rawson y Trelew la medida comenzó a primera hora de la mañana con la presencia de diversos sindicatos, ATECH, SADOP, SITRAED, SUTAP, SISAP.

Posted by Trabajadores en lucha Chubut on Friday, August 16, 2019

Tras la detención del dirigente Murphy en Comodoro Rivadavia se produjeron cortes simultáneos que exigieron su inmediata liberación porque fue considerado como "un grave atropello al derecho de lucha". A poco de iniciado el piquete sobre la ruta 7, entre Rawson y Trelew, se vivieron momentos de mucha tensión al desplegar el gobierno un fuerte operativo de fuerzas represivas que iban desde grupos especiales hasta Infanteria y la Montada. En ese escenario, Noemí Barra, de la agrupación Marrón, exigió a las centrales docentes a nivel nacional un paro para visibilizar la lucha que están llevando adelante en Chubut. Esta situación motivó la llegada de cientos de trabajadores a apoyar la medida como Judiciales, Obras Públicas y ATE.

Federico Massoni, ministro coordinador de Gobierno y mano derecha de Arcioni, se hizo presente en el corte de ruta 7 e intimó a desalojar la ruta. Además expresó que los detenidos, Magalí Stoyanoff y Daniel Murphy, están a disposición de la justicia federal, hecho que fue desmentido enseguida la jueza federal de primera instancia Eva Parcio que aseguró que no habían hasta el momento presentaciones, actas o nota alguna.

Los medios provinciales y los propios trabajadores petroleros decidieron no subir a los pozos en solidaridad con lo que ocurrió con las detenciones. La actitud no es nueva: el miércoles la mayoría eligió quedarse a la vera a pesar de que la policía realizaba un operativo para garantizar su paso en medio de los bloqueos y cortes. La solidaridad también llegó desde la UOCRA, que además del compromiso de no subir al yacimiento llegó a los piquetes con camionetas cargadas de pallets para ayudar a calefaccionar a las docentes y estatales ante las temperaturas bajo cero. Además, los estudiantes tomaron el colegio nacional de Trelew, en apoyo a la huelga de docentes y estatales.

Alrededor de las cinco de la tarde, y luego de amenazas oficiales sobre liberar por la fuerza los cortes de ruta, fue liberado el dirigente Murphy.



Loading tweet ...

"Fueron detenidos ilegalmente cuando preparábamos para hacer una panfleteada, estábamos acomodando la leña para los fogones con que nos calentamos durante las protestas, porque acá tenemos un frío tremendo, y la policía se acerca y empieza a sacar la leña y las gomas que estaban al costado de la ruta, las corren, los compañeros la vuelven a colocar donde estaban, y entonces lo rodean a Daniel, lo empujan y lo tiran al piso. Cuando Magalí, que es su pareja, reacciona increpando a los policías también la detienen. La llevan a una comisaría que no tiene jurisdicción sobre el lugar de los hechos, y ahí nos movilizamos para reclamar por su libertad y vemos cómo sale una camioneta en la que trasladan a Daniel. Después nos enteramos que lo llevan a la comisaría de Diadema, a 40 kilómetros. Cuando llegaron a la comisaría ya estaba armada la causa. Fue una acción deliberada para detenerlo. Fueron directamente a él, y se lo llevaron", dijo Carina Mardones, secretaria de Comunicaciones de ATECH, a El Furgón.

"Vivimos una situación desesperante. Estamos cobrando por rangos salariales en distintas fechas, ya los cobramos fuera de término el mes pasado. Primero, el gobierno dijo que se iba a pagar un monto fijo, después que se pagaba el monto sin la cláusula gatillo, que debería pagarse este mes, tenemos la obra social cortada hace más de dos meses. Y las condiciones edilicias de las escuelas son desastrosas", agregó.

Mardones explicó que "Arcioni firmó el Pacto Fiscal y por lo tanto el ajuste tenía que pasar sobre los trabajadores, siendo que él es del Partido Justicialista siguió todas las indicaciones del gobierno de Macri. Desde la Mesa de Unidad Sindical se presentó el año pasado una ley de emergencia impositiva para salir de esta estafa en la que nos han metido, donde las grandes empresas como Pan American Energy (Bulgheroni, British Petroleum), Tecpetrol (Techint), Aluar (Madanes), Benetton, las pesqueras, los casinos, paguen más impuestos para poder salir de esta situación. Ese proyecto de ley está en la Legislatura y debería haber sido tratado, pero está claro que el gobierno de Arcioni no quiere hacerlo: Su decisión es seguir ajustando a los trabajadores de la provincia".

El incremento exponencial de su deuda, los despidos masivos en sectores claves como la construcción y el petrolero, el deterioro de las condiciones sociales (aumento de la pobreza y desigualdad) obedece a directrices de política económica del Gobierno nacional acatadas por el gobernador, y son las claves de esta provincia que arde.