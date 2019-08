2 San Lorenzo: Navarro; Salazar, Coloccini, Senesi, B. Pittón; Poblete; Barrios, Belluschi, Menossi, Fertoli; Bareiro. DT: Juan Antonio Pizzi.

2 Central: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Brítez; Rius, Rinaudo, Gil, Zabala; Lovera, Riaño. DT: Diego Cocca.

Goles: PT 11m Riaño (C), 20m Rius (C), 22m Belluschi (SL), 41m Pittón (SL)

Cambios: ST 12 Díaz por Bareiro (SL), 21m Romero por Belluschi (SL) y Gamba por Lovera (C), 26m Ribas por Riaño (C), 33m M. Pittón por Menossi (SL), 38m Pereyra por Zabala (C).

Arbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: San Lorenzo.

Julio Mancini Los jugadores de Central festejan el golazo de Riaño.

Con poco, Central se puso arriba dos a cero en el Nuevo Gasómetro y con poco San Lorenzo se lo empató. Un vertical y frenético primer tiempo con cuatro goles presagió un desenlace formidable, pero el cansancio hizo su aparición y el empate en dos fue negocio para ambos. Mucho más para Central, que sufrió en el epílogo, pero mostró algunas de las virtudes ya conocidas del equipo de Cocca.

Dilapidó una ventaja de dos goles Central. Iban apenas veinte minutos cuando el canaya se puso en ventaja con goles de Riaño y Rius. El primero fue un golazo, Lovera condujo, abrió para Rius y el nueve definió de cabeza por el centro. El ex Defensa, por su parte, apareció por derecha para finalizar una escalada de Brítez por izquierda. Los de Cocca no fueron dominadores, pero sí sacaron sobresaliente en efectividad y contundencia en muy poco tiempo. Sin embargo, el ritmo frenético no terminó. San Lorenzo, como era de esperarse, salió nervioso a empardar la cosa. Belluschi descontó con un remate de zurda y la contribución de una floja respuesta de Ledesma. En el medio, Bareiro canchereó, la picó y erró un penal. Pero el local no se detuvo y Pittón, de cabeza, estampó la parda. Central aprovechó a fondo los errores groseros del ciclón, pero no supo contener la ventaja.

Bajaron la guardia en el epílogo. Pero mucho más el canaya que el elenco de Pizzi. Central no pudo hacer pie y se dedicó gran parte del segundo tiempo a contener los embates de San Lorenzo, que supo acomodar las marcas. A medida que transcurrían los minutos, los jugadores canayas defendían cada vez más cerca de Ledesma. El palo, en dos ocasiones, salvó a la visita del tercero. Primero un cabezazo de Bareiro y luego una acción individual de Barrios.

En el balance, al mirar los noventa minutos, el empate no le calza mal a Central. Es verdad, perdió una ventaja importante, pero en el juego fue superado. Sin embargo, se amolda ya a lo que quiere Cocca, aguerrido, firme, compacto, aunque escaso de volumen de juego. Está hecho para luchar, y no está mal para el desafío por el que se compite.

