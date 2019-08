La víctima de la investigación contra el vicedirector de la escuela bilingüe Nº 1380, que funciona en barrio Toba, pide ser querellante en la causa contra Javier B., acusado por abuso sexual. El imputado está en prisión domiciliaria desde junio pasado. La fiscal Nora Marull decidió llevarlo a juicio y ya adelantó que pedirá una pena de 7 años de prisión. La audiencia preliminar está agendada para el 19 de septiembre. "La víctima planteó esta necesidad de ser parte activa en la causa y entendemos que su participación en esta instancia es relevante para aportar elementos y testimonios que respaldan su relato", señaló el abogado Salvador Vera, que representa a la mujer de 24 años, que era asistente de cocina del establecimiento.

Para el abogado que presentó el pedido la semana pasada, los elementos de prueba contra B. de 44 años, "son contundentes". Además de los testimonios de trabajadores y trabajadoras del establecimiento, hay un audio que pudo grabar la víctima. El acusado fue detenido el lunes 3 de junio y Marull le achacó dos hechos de abuso sexual simple contra la empleada de la institución ubicada en Pasaje 1816 y Circunvalación. Ese mismo día, el Ministerio de Educación apartó al directivo mientras avanza la investigación.

La fiscal Marull le achacó dos hechos de abuso sexual simple. "Haber abusado sexualmente de la joven, el 30 de mayo, en horas de la mañana, tras acercarse por detrás, bajarle la cabeza a la fuerza, besarla en la cabeza y pasarle la mano por los pechos; mientras con la otra le tocaba la espalda hasta llegar a la cola", como primer accionar. Media hora después, "estando ambos en la oficina del imputado, donde se guardaban elementos de limpieza, haber realizado sonidos obscenos, tipo gemidos y tomarla de la cintura para preguntarle si tenía novio o estaba casada. Se acercó a la joven de una clara manera intimidatoria hasta quedar cerca de su cara".

El otro hecho fue cometido el mismo lunes que quedó detenido. "La agarró a la fuerza de la mano, obligándola a ir al baño, mientras le decía '¿vos tenés 24 años? Yo te voy a enseñar a besar'. Haberla besado contra su voluntad, mientras ella le decía que por favor se detuviera. Luego llevó la mano de la mujer a su pene, que estaba fuera del pantalón y de su ropa interior; obligándola a tocarlo. La situación se extendió hasta que el imputado escuchó la voz de una compañera de trabajo", dijo la fiscal.

Para Marull, además, los sucesos se dieron en una situación desigual de poder. "Fue luego de que el imputado comprobara que no había nadie en el lugar y abusando de su situación de superioridad, en virtud de la posición de autoridad que detenta respecto de la víctima, por ser subdirector y la víctima, ayudante de cocina de la escuela primaria". Y agregó que los sucesos se dieron "en un claro contexto de violencia de género y laboral".

En la causa constan entrevistas que dieron cuenta de otros episodios protagonizados por el acusado, que para la Fiscalía "hacen al contexto de la teoría del caso". Entre las pruebas, cuenta también con un audio que pudo grabar la víctima y capturas de pantalla de mensajes.

La fiscal Nora Marull decidió llevar a juicio al acusado y ya adelantó que pedirá una pena de 7 años de prisión.

En tanto, en lo que va del trámite, hubo una segunda audiencia, a principios de este mes -y con otra defensa- para reclamar salidas laborales y libertad del imputado. En esa instancia, la defensa habló de un contexto eleccionario gremial para la comunidad docente, pero el juez Pablo Pinto rechazó ese planteo porque consideró que debería haber "pruebas concretas" de que el hecho haya tenido algo que ver con el caso de abuso. "Hasta ahora, el relato de la víctima está apoyado por prueba objetiva", recordó el magistrado. También consideró mera "prueba de concepto" algunos testimonios reunidos por la defensa que hablaban de B. como "respetuoso y solidario".

Para Salvador, los testimonios que alcanzó la defensa "fueron parciales y el juez no pudo considerarlos con objetividad". Ya aclaró que "la víctima no tiene participación ni militancia, simplemente es una asistente escolar que, en ese marco, tiene cobertura gremial como el resto de los trabajadores. Eso no implica una participación activa en ninguna lista".

El abogado destacó además que "no es común que el Ministerio Público de la Acusación proceda a llevar a una instancia intermedia una causa a pocos meses de que se haya producido el hecho", pero entendió que el avance "tiene que ver con la contundencia del relato de la víctima y de los testimonios y pruebas que la respaldan".

También, lamentó que el hecho "afectó gravemente la salud psicofísica de la víctima, que tuvo que comenzar procesos de acompañamiento terapéutico y cambió de manera trascendental su vida, sus hábitos y los de su familia; incluso, su residencia. Es una situación muy grave que tiene consecuencias en todos los ámbitos. También se trata de un hecho de violencia de género que requiere su participación directa en este proceso", pidió.