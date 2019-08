El encuentro en números indica 191 cursos + 11027 inscriptos + 1266 músicos, vistos y oídos por más de cincuenta mil amantes de la música popular argentina, en su amplio abanico de miradas. La estadística corresponde al período 2004-2018, los quince años ininterrumpidos que lleva el ya instalado y referenciado Encuentro Nacional de Músicos de Rosario, que a partir de este lunes comenzará a sumar números con cuatro talleres inaugurales: música del litoral, por Jorge Fandermole y Coqui Ortiz; ensamble de guitarra, a cargo de Marcelo Stenta; creación musical, por André Marques y canto, a cargo de Cecilia Arellano. Los cuatro en simultáneo (de 10 a 13 y de 14 a 16), en diferentes salas del Centro Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080. El martes, en tanto, comenzará otra de las aristas del encuentro (los conciertos) con la presentación del Arguello-Magud Ensamble, más dos dúos de luxe (Fandermole-Ortiz + Martín Neri-Ramiro González) y la muestra del ensamble de guitarras de Stenta, fogueado en uno de los talleres inaugurales. Todos a partir de las 21 en otra de las sedes históricas del encuentro: la Plataforma Lavardén, ubicada en Mendoza y Sarmiento.

“Este encuentro reúne músicos y músicas que representan cabalmente el talento argentino. Pero, además, constata que aquello que nos congrega no es solamente la música, sino la cultura y la memoria de la tierra a la que pertenecemos. No es casual que florezcan los encuentros de músicas de raíz, y esto no es apología del tradicionalismo, sino amor a las pertenencias y a la cuna, que traducimos en sonidos y poesías. Yo creo que en Rosario se afianzó uno de los encuentros más valiosos de la historia del folclore musical argentino”, opina el guitarrista Juán Falú, cuyo aporte será, junto a Marcelo Moguilevsky, durante uno de los conciertos del miércoles, en el C.C Parque España (Sarmiento y el río). Tal fecha de completará con las presentaciones de Silvina López, Adrián Abonizio y la muestra del taller de ensamble vocal, a cargo de Martín Sosa.

El jueves será el turno, también en el Parque España, de cuatro conciertos (dúo Giuliano-Abraham, Lautaro Reinoso Quinteto, Liliana Herrero, Murga La Cotolengo), más una muestra organizada por la Asociación Argentina de Luthiers, mientras que el viernes están previstas las presentaciones del dúo Muñiz-Marziali; la Orquesta de Cámara Municipal de Cuerdas y la muestra del Ensamble Instrumental de Lilian Saba, que también dio su testimonio a PáginaI12.

“Los cruces artísticos que se dan son sumamente enriquecedores y mágicos, al igual que el de los talleres, en los que grandes maestros se intercalan y suceden durante toda la semana”, sostiene ella. El crédito local Franco Luciani, uno de los encargados de clausurar el encuentro el domingo 25, junto al Ana Suñé grupo, Mario Bernachea y Julián Venegas en el Galpón de la Música (Estevez Boero 980), también da sus impresiones. “Este encuentro conlleva la difusión de nuestra cultura, cuyo rol es fundamental, porque va mucho más allá de lo que muchos llaman ocio. He visto nacer al Encuentro y festejo que siga en pie”, sostiene el armoniquista, acerca de la impronta de la puesta que el sábado verá lucir, también en el Galpón de la Música, a Sures, el Sebastián Macchi Trío, Agualuna y Riendas Libres, proyecto actual de Peteco Carabajal.