Santos, dirigido por Jorge Sampaoli, perdió 2-0 con Cruzeiro como visitante por la fecha 15 del campeonato brasileño. Fred y Thiago Neves marcaron para el vencedor, que no ganaba desde la 3ª fecha. El equipo del ex seleccionador argentino sufrió la segunda caída consecutiva tras caer 3-2 ante San Pablo, pero sigue como puntero del Brasileirao. Por otra parte, Daniel Alves, ex Barcelona de 36 años, debutó con un gol para San Pablo en el triunfo 1-0 ante Ceará. También jugaron Fluminense 0-Alagoano 1, Bahía 1-Goias 1. Principales posiciones: Santos, 32 puntos; Flamengo y Palmeiras, 30; Atlético Mineiro, San Pablo y Corinthians, 27.