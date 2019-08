Uno de los nombres que mayor sorpresa generó en la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección (el 5 de septiembre ante Chile y el 10 con México) fue el de Adolfo Gaich, el delantero del momento o, hasta podría decirse, del año, si se tiene en cuenta su impresionante eficacia goleadora en 2019: 12 tantos en 18 partidos entre Sudamericano, Mundial Sub 20 y Juegos Panamericanos, una cifra que lo ubica como segundo máximo artillero histórico de las Selecciones juveniles, por detrás de Lionel Messi.

El llamado de Scaloni

"Es una linda oportunidad y un premio. Tengo que aprovecharla y disfrutarla. Estaba mirando la tele y me llegó el mensaje de Scaloni, después me llamó y hablamos un rato. Fue una alegría terrible", relató el cordobés en una entrevista este lunes con ESPN.

"No lo tenía agendado en el nuevo celular. Cuando me llamó fue una sorpresa linda, fue el primero que me llevó a la Selección", agregó Gaich en referencia al torneo de L'Alcudia, en España, que dirigió Scaloni tras la salida de Jorge Sampaoli luego del Mundial de Rusia 2018.

El oro panamericano

El atacante de 20 años viene de ser medalla de oro en Lima 2019 y también se refirió a la conquista panamericana en su reciente raid mediático. "Estoy muy contento con mi presente, pero sobre todo con la medalla de oro que logramos en los Juegos, fue una revancha para todos los que jugamos el Mundial Sub 20", expresó en un diálogo con Ataque Futbolero, por FM 94.7, recordando la eliminación en octavos del certamen que se jugó en Polonia a mitad de año.

San Lorenzo

En cuanto a su situación en San Lorenzo, donde disputó sólo 14 partidos y marcó tres goles (todos en la temporada pasada), Gaich consideró: "Hablé con Pizzi y desde esta semana ya voy a estar a disposición para competir y tratar de ganarme el puesto en San Lorenzo. Hay una linda competencia entre delanteros: voy a pelear para intentar jugar o aprovechar en cada momento que me toque entrar".



Los hermanos Romero, "un calco"

El club de Boedo se reforzó fuerte en ataque durante este mercado, con las llegadas de Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y los gemelos Angel y Oscar Romero, a quienes se refirió Gaich en cuanto a su parecido. "Es difícil diferenciarlos porque son muy parecidos. Comparten el mismo botín, el Instagram. Dicen que uno de ellos tiene un lunar, pero de lejos es no es fácil distinguirlos. Son un calco, je", bromeó el delantero en una entrevista radial con el programa Ataque Futbolero, por FM 94.7.

Entre Palermo y el Beto Acosta



"Martín Palermo era el delantero al que más veía cuando era chico. Fue uno de los mejores que tuvo el fútbol argentino", consideró Gaich sobre el jugador con el que más se lo compara. "Ya en San Lorenzo, el Beto Acosta se me acercó en Reserva porque yo estaba nervioso porque no me salían algunos ejercicios de definición y tuvimos una charla que no me la voy a olvidar nunca", opinó además sobre uno de sus mentores futbolísticos e ídolo de Boedo.

Los Apodos

El gigante de 1,90 metro se refirió a la polémica por los apodos que le surgieron en las redes sociales desde que empezó a destacarse con la camiseta argentina. "A mí no me molesta los apodos que me ponen, pero tampoco me gusta porque es un tema muy delicado y a mucha gente le puede caer mal", opinó en cuanto al desafortunado mote de "Führer" (entre muchos otros), en obvia relación con su nombre de pila.