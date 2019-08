Atlético Tucumán sumó este lunes sus primeros tres puntos en la Superliga al vencer con lo justo y sobre la hora por 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza, que sufrió la tercera derrota consecutiva y quedó hundido en un mar de dudas sobre la continuidad de su entrenador Lucas Bernardi.

El local encontró sobre el final el premio a su mayor ambición con un agónico golazo del defensor Bruno Bianchi cuando todo parecía estar definidio. Sin embargo, los dirigidos por Ricardo Zielinski siguen sin mostrar un rendimiento acorde a sus antecedentes.

El primer tiempo sirvió para comprender el flojo arranque de ambos equipos en el torneo -habían perdido en sus dos primeras presentaciones- ya que les costó generar situaciones de peligro en el arco adversario e incluso desnudaron muchos errores a la hora de administrar el balón.

Finalmente, lo que no pudieron concretar los delanteros lo hizo Bianchi cuando apareció en el área grande para capitalizar un pase de Gonzalo Castellani y colocó la pelota cerca del ángulo izquierdo del arco mendocino tras un envío que parecía más centro que remate.



1 ATLETICO TUCUMAN: Lucchetti; Acosta, Bianchi, M. Ortíz, Monzón; Cuello, Bravo, Castellani, A. Rojas; Lotti, L. Díaz. DT: Zielinski.

0 GODOY CRUZ: R. Ramírez; Arenas, Jacquet, Cardona, Alanís; Brunetta, K. Gutiérrez, Andrada, Henriquez; Vella, S. García. DT: Bernardi.

Estadio: Monumental José Fierro. Arbitro: Darío Herrera.

Gol: 86m Bianchi (AT).

Cambios: 46m A. Sánchez por Lucchetti (AT), 58m Toledo por Lotti (AT), 64m Melano por Rojas (AT), 71m Barboza por Gutiérrez (GC), 76m Badaloni por Brunetta (GC), 85m Varela por Vella (GC).

Incidencia: 84m expulsado Jacquet (GC).