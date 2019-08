Estados Unidos habría iniciado conversaciones secretas con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo un alto funcionario estadounidense, según información de la agencia The Associated Press (AP). Cabello, siempre según la versión, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona cercana al gobierno del presidente Donald Trump, y se está organizando una segunda reunión, que aún no se llevó a cabo. AP no reveló el nombre del intermediario ni los detalles sobre el encuentro con Cabello, por temores a que el informante pudiera sufrir represalias. El funcionario estadounidense dijo que bajo ninguna circunstancia Washington intenta promover a Cabello ni facilitar el camino para que sustituya al actual presidente Nicolás Maduro. Se están llevando a cabo contactos similares con otros altos funcionarios venezolanos, agregó. Una persona al tanto del encuentro en julio dijo que Cabello llegó bien preparado a la reunión con el enviado de Estados Unidos, con una comprensión clara de los problemas políticos de Venezuela. No está claro quién inició contactos con el líder venezolano, pero el funcionario estadounidense citado por AP señaló que el dirigente socialista está hablando a espaldas de Maduro, a pesar de las expresiones de lealtad frente al presidente, y sus frecuentes arengas en contra de Trump.