Martín Bustos, el ex árbitro de futbol detenido en Rosario por el delito de grooming contra dos jugadores de las divisiones inferiores de Newell's, podría enfrentar un juicio abreviado. El ex referí, que también está procesado en el expediente que investiga los abusos a juveniles en Independiente, fue detenido el pasado 6 de junio, acusado de hacerse pasar por masajista para contactarse a través de las redes con los futbolistas del club local. La fiscal de la unidad de Investigación de Delitos Sexuales de Rosario, Carla Cerliani (foto), los abogados defensores de los juveniles de Newell's y el propio acusado llegaron a un acuerdo para presentar en la Oficina de Gestión Judicial un procedimiento abreviado que deberá ser tratado en una audiencia que aún no tiene fecha y cuyo contenido no podrá ser divulgado hasta su celebración. Los juicios abreviados son herramientas que suelen utilizarse en casos en los que la condena no es abultada. El beneficio procesal de esta modalidad estriba en la reducción de los tiempos que insume el proceso judicial, el hecho de descomprimir los tribunales y permitir una rápida condena del acusado. Una vez que se concrete la audiencia, y si Bustos reconoce ante el juez la autoría de los hechos que se le imputan, el magistrado deberá decidir si otorga validez o no al proceso abreviado. Bustos está imputado por utilizar las redes para acercarse a dos futbolistas de Newell's.