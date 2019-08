“Alberto Fernández tuvo una actitud prudente y constructiva”, dijo el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel, sobre el desempeño del candidato del Frente de Todos después de las PASO. Por el contrario, expresó que las declaraciones que el presidente Mauricio Macri realizó el lunes pasado -en las que culpó del descalabro económico a los votantes por elegir una opción distinta a la del oficialismo, y por las cuales tuvo que salir a pedir disculpas- fueron "poco felices".

El empresario valoró la mesura que tuvo Fernández al salir a tranquilizar a los mercados frente a una posible alternancia en el poder político y luego indicó: “Es una situación extraña porque genera poder y legitimidad en una persona que no ha sido electa todavía y que por ende no tiene las herramientas de gestión o acción necesarias. Por otro lado, sucede que aquel que sí tiene las herramientas para tomar medidas no tiene legitimidad ni poder".

"Yo no tengo el temor de que un gobierno que no sea Cambiemos nos lleve al caos, a una situación como la de Venezuela", aclaró Grobocopatel y de ese modo se apartó del discurso oficialista. Luego subrayó que estaba sorprendido por “la magnitud de la derrota" de Juntos por el Cambio y finalmente indicó que según su opinión: "Gane el que gane, no tiene un cheque en blanco, tiene que acordar con el que perdió".