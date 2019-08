La película 25 de James Bond al fin tiene título: No Time to Die, “Sin tiempo para morir”. Así lo anunció la compañía MGM este martes, a la vez que dio detalles de la trama de esta nueva aventura protagonizada por Daniel Craig.

“Bond ha abandonado el servicio activo y disfruta una vida tranquila en Jamaica”, comienza la reseña dada a conocer por MGM. “Pero la paz se termina cuando su viejo amigo Felix Leiter, de la CIA, aparece para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado termina siendo mucho más traicionera de lo esperado, llevando a Bond tras los pasos de un misterioso villano armado con una peligrosa nueva tecnología”. No parecen muchas precisiones ni nada especialmente original, pero ya se sabe que las películas del agente 007 no necesitan mucho de eso.

El anuncio de MGM llega para diluir de una vez los rumores que hablan de una producción fracasada, y con algunas razones. En mayo, Craig debió someterse a cirugía en un tobillo a causa de un accidente durante la filmación; en junio, una explosión que se salió de control destruyó parte de un set en los Pinewood Studios de Londres.

Para combatir el aire “maldito” la producción, en junio se difundió un breve clip en el que se ven algunas escenas de la película y al director Cary Fukunaga durante la filmación.

No Time to Die se estrenará en junio de 2020, con un reparto en el que, además de Craig, se verá a Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright y Ralph Fiennes. Si bien la reseña oficial no menciona nada de ello, hace poco se dio por seguro el regreso de Christoph Waltz como Ernst Stavro Blofeld, el líder de la organización criminal Spectre.