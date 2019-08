El nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, recibirá esta tarde a los referentes económicos de la oposición. Serán Matías Kulfas, por el Frente de Todos, y Marco Lavagna, por Consenso Federal. La convocatoria, prevista para las 17hs en el Palacio de Hacienda, había sido anunciada por Lacunza esta mañana, durante su primera conferencia tras jurar como ministro. Todos los sectores, salvo la izquierda, confirmaron a Página12 que aceptaron la invitación, aunque se preguntan cuál será la verdadera finalidad ya que no ven posibilidades de alcanzar un acuerdo con el oficialismo. Explicaron que las medidas de consenso que propondrá el Gobierno serán las mismas que llevaron al país a una severa crisis económica y adelantaron que lo que se necesita para superar la incertidumbre económica son medidas políticas y no "una charla de economistas".

Desde el Frente de Todos confirmaron que el enviado a la reunión será Matías Kulfas, uno de los colaboradores más cercanos a Alberto Fernández. Pidieron que en caso de que el Gobierno ponga en primer plano las metas fiscales, deberá explicar cómo se cumplirán en forma sustentable, dado que al actual superávit primario se arribó con venta de centrales térmicas, acciones de la Anses y utilidades del Central. Por otro lado, desde el equipo económico de este espacio esperan que en el encuentro surjan medidas concretas respecto a la estabilidad cambiaria, dado que en la conferencia de Lacunza no hubo ninguna referencia a cómo se logrará el objetivo en un contexto de incertidumbre del mercado.

Desde Consenso Federal aseguraron que el enviado será Marco Lavagna, hijo de Roberto Lavagna, el candidato a presidente del espacio. El ex ministro de Economía escribió en su cuenta de twitter que los técnicos del espacio “están a disposición para contribuir con opiniones y propuestas al objetivo de la estabilización”. Desde el equipo económico de Lavagna contaron que ya tuvieron otras convocatorias, pero que a pesar de las sugerencias, el Gobierno continuó en el mismo sendero y por ende con los mismos errores.

Ramiro Marra, economista y pre candidato a Senador de Consenso Federal dijo a PáginaI12 que asistirán para buscar soluciones, y no para “sacarse una foto”. Además, dijo que el objetivo de la reunión será “escuchar los planteos y no marcar agenda propia para hacer campaña electoral”. Aún así, Marra se pregunta cuál es el objetivo final de la reunión: “Lo importante primero son los líderes políticos, y después los equipos económicos. Si se encuentran los economistas, pero después los líderes no respaldan, va a quedar en la nada”.

Desde el frente NOS, que encabeza Juan José Gómez Centurión, informaron que el economista elegido para dialogar con Lacunza será Agustín Monteverde, aunque no podrá asistir a la reunión de hoy. En una entrevista con este diario, Monteverde opinó en la misma línea que Marra: “La crisis tiene un origen que es político, y no lo va a resolver un Ministro recién asumido. La sociedad y los mercados esperan algo más que un lindo diálogo de economistas”. Estima que será difícil ponerse de acuerdo dado que esperan que el Gobierno busque controlar el tipo de cambio “con tasas de interés astronómicas, ahogo tributario y la bomba de las leliq”. Desde el espacio llevarán como propuestas “la austeridad fiscal y la baja de tasa de interés”. “¿Qué economía puede crecer si ahogás al sector productivo y tu política para controlar el dólar es la bicicleta financiera”, se preguntó Monteverde.

Desde el Frente de Izquierda adelantaron que no participarán de la reunión. “No vemos la posibilidad de acordar en ningún punto de política económica con un gobierno que está bajo la tutela del FMI”, aseguró Guido Lapa, economista y candidato a diputado del partido cuya fórmula encabeza Nicolás del Caño. Además, agregó que es imposible ponerse de acuerdo con un Gobierno que “le habla a los mercados en vez de a los trabajadores”. Las medidas que propone el FIT fueron anunciadas por Gabriel Solano, candidato a Jefe de Gobierno, en su twitter: “Dejar de pagar deuda, nacionalizar la banca y la cadena energética, aumentar salarios y jubilaciones, duplicar el gasto social, prohibir despidos y ponerle un impuesto a los que ganaron con la devaluación”.