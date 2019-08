Ahora, cara a cara. La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó la fecha de los dos debates presidenciales, en las dos semanas previas a los comicios. El primero tendrá lugar en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, y el segundo, al igual que en 2015, será en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Para una eventual segunda vuelta, quienes lleguen a esa instancia también deberían enfrentarse en un mano a mano a una semana de la elección.

El debate es obligatorio para todos los candidatos que hayan superado el piso del 1,5% de los votos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La Ley de Debate Presidencial Obligatorio, sancionada en diciembre de 2016, castiga a quienes no se presenten con "el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual", según el texto legislativo. "Dichos espacios se repartirán de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes", especifica y agrega que en caso de no asistir, el lugar asignado quedará vacío "a fin de denotar su ausencia".

La fecha del debate presidencial 2019

El primer debate será el 13. Una semana después, el 20 de octubre, está pautado el segundo encuentro. En caso de ballottage, los dos candidatos que eventualmente compitan tendrán que debatir el 17 de noviembre.

Según pudo saber Página 12, la CNE dará a conocer en las próximas semanas el resultado del escrutinio definitivo, y de ahí se conocerán quiénes serán los candidatos que hayan superado el piso de la elección primaria y participarán del debate. Todo parece indicar que serán los mismos que se conocieron con el escrutinio provisorio: Alberto Fernández (Frente de Todos), Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda - Unidad), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y José Luis Espert (Frente Unite por la Libertad y la Dignidad).

La posición de Alberto Fernández

Al momento el único de los candidatos que se expresó en público sobre la participación en el debate fue Fernández que se mostró dispuesto a debatir pero cuestionó la obligatoriedad del evento y criticó la situación en la que Macri llegaría. "Terminan teniendo que asumir un debate con una debilidad electoral profunda y con una debilidad política mayor", dijo en una entrevista a Página 12 , pero se mostró dispuesto a discutir con sus adversariios: "Si quieren debatir, debatimos", retrucó el candidato.



A diferencia del debate de 2015, que fue organizado por la ONG Argentina Debate, este está a cargo de la CNE y cuenta con dicha organización como miembro del Consejo Asesor. La Ley 27.337 aclara también que el reglamento, los temas a tratar y los moderadores que participarán se decidirán entre los representantes de cada candidato, y en caso de que no se pongan de acuerdo, será la Cámara quién lo decida. Todas las señales de televisión de aire transmitirán el debate, según la ley, y para el resto podrá hacerlo en simultáneo y gratis.

Debate de vicepresidentes

Los candidatos a vicepresidente también podría debatir. El artículo 8 de la ley señala que de existir voluntad de realizar un debate entre los segundos en las fórmulas, la CNE deberá poner “a disposición mecanismos de coordinación y similares a los establecidos”.

Desde la oposición, aún recuerdan el debate de 2015. Esa noche el actual presidente, Mauricio Macri, prometió una cantidad de medidas que finalmente no cumplió, como reducir la inflación a un dígito, o eliminar el impuesto a las ganancias. Además, dijo que no iba a tomar medidas de ajuste y aumentos de tarifas, que finalmente sucedieron. Desde el macrismo, todavía recuerdan con gracia la chicana de Macri a su adversario Daniel Scioli al preguntarle: “¿En qué te han convertido, Daniel? Parecés un panelista de 678”.