El delantero Ramón Abila le está dando el triunfo parcial a Boca, con una corrida entre los dos centrales de Liga, y luego de eludir al arquero, el ex Huracán definió con un toque de zurda.

Boca disputó un gran primer tiempo. Si bien el conjunto local incomodó con dos remates desde media distancia, uno de Vega a los 20 segundos y otro de Chicaiza que controló bien ubicado Andrada, el visitante no pasó sobresaltos en los primeros minutos.

El equipo de Gustavo Alfaro se paró mejor en el campo de juego, con las líneas juntas como lo pedía el partido, y con precisión a la hora de atacar. Así fue como primero avisó con un disparo de Capaldo, que tapó Adrián Gabbarini hacia un costado, y luego con un excelente pase entre líneas de Mac Allister para que Abila picara entre los centrales y definiera tras gambetear al arquero argentino rival. En apenas diez minutos, Boca ya marcó un gol clave en una serie que se definirá el próximo miércoles en la Bombonera.

Sin embargo, no todas fueron buenas para Boca, ya que perdió a un jugador clave a los 20 minutos por lesión. Mauro Zárate enganchó e intentó un remate, pero en ese instante sintió el pinchazo y pidió automáticamente el cambio. En su lugar, entró Emanuel Reynoso. Pese a la baja, el equipo no se resintió y siguió desarrollando un gran partido. Abila siguió siendo la carta en la ofensiva, como la clara acción a los 27 minutos, tras un gran quite de Marcone. De todas maneras, el delantero, quien tuvo un cambio de ritmo bárbaro, definió pegado a un palo.







0 LIGA DEPORTIVA: Gabbarini; Valencia, Rodríguez, Caicedo, Cruz; Orejuela, Vega; Julio, Chicaiza, Ayoví; Aguirre. DT: Pablo Repetto.

2 BOCA: Andrada; Weigandt, L. López, Izquierdoz, Mas; Salvio, Capaldo, Marcone, A. Mac Allister; Zárate, Abila. DT: Gustavo Alfaro.



Estadio: Liga Deportiva (Quito).

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Goles: 12m Abila (B); 47m Reynoso (B).

Cambios: 20m Reynoso por Zárate (B), 41m M. Borja por Aguirre (LD), 46m Alcivar por Chicaiza (LD).

Incidencias: 45m expulsado Orejuela (LD).