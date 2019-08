Ante versiones surgidas tanto del oficialismo provincial, como de referentes políticos y económicos de la futura gestión provincial que integran la mesa de transición y que ponen en duda la continuidad de la "cláusula gatillo", AMRA informa a sus afiliados: que esta entidad gremial, no ha sido convocada a mesa paritaria alguna para tratar dicho tema, y que nuestro posicionamiento es el cumplimiento estricto de lo acordado. Ya existe una merma del poder adquisitivo producto de la compleja situación macroeconómica y no aceptaremos una renegociación que pueda ocasionar menos dinero para el trabajador.El acta paritaria debe ser cumplida y la cláusula de resguardo salarial debe ser aplicada hasta diciembre de 2019, de otra manera los profesionales trabajadores del estado provincial no tendrán manera de hacer frente a la inflación.

Sindicato de Médicos

de la República Argentina

Seccional Santa Fe