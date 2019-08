Lovera, la últimajoya de Arroyito

Maximiliano Lovera es el jugador que puede sacar a Central de su crisis económica. La dirigencia negocia su transferencia para concretar antes de fin de mes aunque con la decisión de que el jugador permanecerá en el club. "Lovera no se va ahora de Central, al menos juega hasta diciembre", adelantó un colaborador del club. El juvenil es mirado por inversores que apuntan a llevarse al volante el año que viene a Europa.

"Se están analizando los números de la propuesta", reconoció un directivo canaya a este diario sobre la negociación abierta respecto al pase de Lovera. El jugador aún no explotó en dimensión a su talento y por eso no hay clubes interesados en su pase sino inversores que están dispuestos a comprar el pase del jugador.

Aunque los números que se hablan por ahora no están cerca de los cinco millones de dólares que pretende el club para ceder a su juvenil con mejor futuro. Entre las opciones que se analizan se encuentra la venta de un porcentaje del pase sobre una tasación de su ficha que ronda los que cotiza el canaya al futbolista.

La dirigencia le dará un corte a las conversaciones la semana que viene. De igual forma, en todos los escenarios posibles, Lovera se queda en Central. "La prioridad sigue siendo el equipo. Lovera se queda en el club, al menos hasta diciembre", aseveró un directivo.

De cualquier forma, de no firmarse hora su transferencia seguramente se concretará a fin de año, dado la necesidad de dólares que tiene la tesorería auriazul. Y el año que viene seguramente será en turno de vender al arquero Jeremías Ledesma. De no haber venta, el club se expone a la situación de no poder hacer frente a sus gastos.

Lovera comenzó el año con malos rendimientos pero mostró más participación en el encuentro con San Lorenzo, siendo influyente en las acciones ofensivas. El juvenil debe explotar en la presente temporada y por eso hay un compromiso de Diego Cocca de preservarlo como titular en todo el torneo. Solo muy bajas actuaciones lo sacarán del once inicial, incluso a pesar de que por su lugar espera Lucas Gamba. "Mi idea es quedarme un tiempo más en Central, cuando me toque irse me gustaría estar más preparado", admitió Lovera.

El juvenil fue titular en la práctica de ayer de cara el partido del sábado con Patronato. Cocca probó la alineación con los mismos once jugadores que disputaron los tres primeros partidos de la temporada.