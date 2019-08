Ante la proximidad del Superclásico liguero (1 de septiembre) y la posibilidad de un nuevo cruce copero con Boca (en semifinales), el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, no esquivó el bulto y se refirió al emblemático encuentro como uno que "siempre" es "lindo" disputar. "Si nos toca cruzarnos con Boca, lo jugaremos. Siempre son lindos los River y Boca", reconoció el dirigente en una entrevista con El Destape Radio.

De igual manera, el mandamás del club de Núñez desde 2013, no se quiso adelantar en demasía al duelo de ida por los cuartos de final. "Tenemos que tener modestia y humildad. Tenemos que jugar este partido. El rival que tenemos es muy duro, muy complejo, tanto acá como después en Asunción. No puedo contestar sobre la semifinal, prometo responder esa pregunta si nos llega a ir bien la próxima semana", consideró.

Por último, D'Onofrio se refirió al tranquilo mercado de pases que tuvo el Millonario, donde incorporó sólamente a Paulo Díaz y dejó ir a Luciano Lollo y Camilo Mayada. "River ha decidido, en lo posible, no vender ninguno de los jugadores. No atiendo los celulares, los mails, nada para que no se vayan, je. Cuando vos logras armar un grupo como el que armó Marcelo, hace que los jugadores no se quieran ir. Estamos haciendo el esfuerzo, no económico sino financiero", concluyó.