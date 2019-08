El juglar no puede creérsela

"Como músico siempre estoy alentando, participando, y sobre todo valorando la juntada, el reconocimiento entre nosotros y la visualización de cara a la sociedad", explica Peteco Carabajal a Rosariol12. Integrante de la convocatoria de la 16ª edición del Encuentro Nacional de Músicos (ver recuadro), el santiagueño y su actual proyecto, Riendas Libres, estarán mañana a las 21 en el Galpón de la Música (Urquiza y el río) junto a las presencias de Agualuna, Sebastián Macchi trío, y Sures.

Martina Ulrich (voz y percusión), Homero y Peteco Carabajal (voces y guitarras), hacen de Rienda Libre una propuesta que ramifica. Cuando Peteco dice que la posibilidad de venir a Rosario es también la de "saber por dónde andamos, ver nuestras realidades y compartir conocimientos", de alguna manera define los lineamientos y rumbos de Rienda Libre. "Homero y Martina ya tienen alguito de experiencia, pero sobre todo las ganas de trabajar, no sólo con lo que tiene que ver con nosotros tres, sino con todos los demás compañeros. Con Rienda Libre nos hemos planteado, además de lo artístico sobre el escenario y nuestros discos (El amor como bandera, 2017), también producir. Ahora hemos producido el disco de Homero, quien lo ha hecho como a él le gusta. No tiene que ver con ninguna línea que esté dentro de la industria, no se acomoda a ninguna batea ese disco. Es el gusto nuestro poder presentar una propuesta como la suya, y la tranquilidad de saber que producir a uno del grupo no significa que lo estés proyectando como solista. Así se pueden hacer trabajos interesantes. Estamos también sacando el disco de Graciela, mi hermana; también al disco de Demi (Carabajal) lo producimos nosotros. Ahora vamos a hacer un ciclo en Buenos Aires los jueves de septiembre, donde vamos a presentar cine y algo más, con la película documental Chacarera (2012, Miguel Miño). El 'algo más' será música con invitados y gente que vendrá a charlar, como Rita Segato, Bebe Ponti, Los Carabajal. Para todo eso necesitamos esa comunicación que creo que en Rosario va a venir muy bien", agrega el músico.

-Estos encuentros no dejan de ser un respiro ante la angustia de estos días.

-Una angustia que no sólo estamos percibiendo sino también sintiendo, viviendo fuertemente, aunque a veces uno trata de no mostrarlo, de que eso la gente no lo llegue a vivir, porque no corresponde. A lo mejor nosotros pasamos necesidades, en nuestra intimidad, en nuestra familia. Hemos ido a Santiago del Estero, a la fiesta de la abuela, y la hemos vivido viendo cómo nos movíamos allá para poder descansar y trabajar, ¡siendo que toda la gente cree que nosotros somos los dueños de la fiesta! (risas), como se le suele acusar a los argentinos: que hemos gastado mucho en la fiesta y ahora tenemos que pagarla (risas). Todas irrealidades que se meten en el inconsciente, pero la verdad es que la realidad está muy dura, por eso es que hoy en día prefiero ser una persona que busca aliados y ayuda entre sus compañeros, prefiero ayudar y brindar posibilidades. Creo que ya nadie puede ser tan careta en seguir pensando que se es una estrella, que vive sin que nada de lo que le pasa al país le toque.

-Me gusta pensar en usted cierto carácter de juglar, así como en León Gieco.

-Justo has nombrado a alguien que creo es un ejemplo y también una marca, una bandera de lo que estamos hablando. Siempre lo he tenido en cuenta, siempre he ido detrás de él o a su lado, acompañando, siendo parte, apoyándome en su idea, en su propuesta. Alguien como León Gieco ha mostrado desde siempre esa apertura y ese compartir. Hoy en día estamos en eso, me parece que es la única manera de poder hacer crecer y sostener nuestra riqueza, nuestro tesoro y patrimonio cultural, no cerrarle puertas, no mantenerlo con miedo. Muchas veces, yo he podido comprobar que los más fervorosos, los que se rayan las vestiduras y hablan de folklores y de tradiciones, son los que más miedo tienen. No hay forma de perder las raíces, la pierden los miedosos. Yo los saco cagando, ¿viste? (risas), pero con cariño, les hago entender; son cosas inventadas por alguien y que se repiten sin saber ni conocer a fondo.

La presentación de Riendas Libres será en "formato acústico", como dice el propio Peteco: "estamos con una formación bien simple, acústica, ya que nos adecuamos a la producción y el alcance que tiene el encuentro en tanto estructura. Vamos a ir los tres con guitarra y bombo. ¡Pero no es que se achique la calidad de la propuesta! Vamos a estar enteros y con mucho cariño".