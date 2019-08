Los muchachosquieren cobrar 

La crisis económica de Central ya forma parte de la preparación del primer equipo. Porque los jugadores reclaman pago de sueldos para concentrar hoy y la dirigencia acercó ayer una promesa de pago. "Yo creo que se va a solucionar, si no se verá", comentó Diego Cocca. El técnico no desconoce los problemas financieros en Arroyito pero se mostró más dispuesto a reflexionar sobre lo que puede pasar mañana, en el encuentro ante Patronato en el Gigante. "De local hay que ser fuertes y ganar", aceptó. La alineación será la misma que viene de igualar con San Lorenzo.

Central se esfuerza por vender a Maximiliano Lovera (ver edición de ayer) por los problemas financieros que tiene el club para cumplir sus obligaciones salariales. En el caso de los jugadores, evalúan no concentrar esta noche si hoy no cobran el sueldo de julio. Y Cocca no pudo ser indiferente a la situación: "Hablamos con los jugadores a los dirigentes y dijeron que mañana (por hoy) es el día que van a depositar los sueldos, esperemos que sea así. Yo creo que se va a solucionar el problema, si no se verá", confió el entrenador de Central.

Por lo pronto, el equipo se prepara para recibir mañana a las 17.45 a Patronato sin cambios. Pero las intenciones de juego, respecto al pasado partido con San Lorenzo, son otras: "El objetivo es ganar, pensamos en mejorar y para ver cómo llegar de la mejor manera al encuentro. Debemos crecer como equipo", afirmó Cocca. "De local nos tenemos que hacer fuertes y tratar de conseguir los tres puntos, siempre. Pero tenemos que tener claro que el rival presiona y corta las jugadas. Cuando encontremos los espacios tenemos que lastimar, es lo que le tratamos de transmitir al equipo, eso genera tener efectividad y a veces equivocarse en los caminos", analizó el técnico canaya.

Sin variantes en el equipo, Lucas Gamba, Nicolás Colazo y Sebastián Ribas estarán entre los relevos. Al respecto, Cocca consideró: "La pelea por el puesto va a ser mucho más pareja y va a ser más difícil para mí, vamos a tener más variantes. Voy a poner al que vea mejor, Colazo venía de no entrenar pero ahora lo está haciendo mucho mejor. Si los llevo al banco es porque confío en que pueden llegar a entrar y estar a la altura. Estamos disfrutando de cómo está el grupo, muy convencido, unido, entrenando cada vez mejor, con muchas ganas, predispuestos, es lo que vimos en toda la pretemporada. Y esto con los resultados lo podemos potenciar más".

Mañana ante Patronato el equipo será entonces con Ledesma; Molina, Barbieri, Caruzzo, Britez; Rius, Rinaudo, Gil, Zabala; Lovera, Riaño.