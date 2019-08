Nicolás Ramos, el fotógrafo que sacó la foto del hombre muerto a golpes en la puerta del Coto de San Telmo por custodios del supermercado , habló en AM 750 sobre lo ocurrido el viernes pasado. En diálogo con el programa Las últimas noticias precisó que “la policía no quería que sacáramos fotos” y que había “intencionalidad en no dar información”.

El fotógrafo narró que es vecino del barrio cuando justo pasó a las siete de la tarde del pasado viernes por la puerta del supermercado, en Brasil 575, cuando vio un tumulto de gente. “No se podía caminar, había patrulleros”, dijo. En el piso estaba Vicente Ferrer, de 70 años. Contó que vio “una chica estudiante de medicina que trataba de reanimarlo” Preguntó: le habían pegado. “Encaro al oficial, me hablan de infarto”, agregó.

En ese momento había interés en que no se sacaran fotos. Ramos captó la imagen que circuló. “Cuando saco la foto me increpan, me preguntan si me causaba gracia. Gente de Coto me increpa, y hay griterío”, siguió. Los dos policías agachados junto a Ferrer se dieron vuelta, también para reprocharle la foto. "No querían que sacáramos fotos".

La imagen fue sacada a las 7:09 del viernes 16 de agosto, y recién se supo de lo ocurrido cinco días más tarde. “Veo que hay intencionalidad en no dar información”, adujo Ramos.

Luego de la foto, apareció una testigo. “Una señora de la panadería cuenta que lo persiguen al señor y lo interceptan en donde quedó desvanecido y lo patearon en el cuerpo”, relató Ramos.

“Vi mucha gente, nadie hizo nada”, contó quien sacó la foto que reveló lo que había pasado. En medio de esa situación apareció un joven de aspecto humilde. “Creo que era cartonero, y les dijo a los policías: ‘nunca tuvieron hambre y lo matan a golpes’”.

Ferrer se había llevado queso, aceite y chocolate y lo molieron a golpes por el hurto. Los vigiladores quedaron detenidos. “Así como sociedad no vamos a funcionar”, cerró Ramos.