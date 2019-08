En los últimos días, el mundo puso sus ojos en una catástrofe: más de 72000 focos de incendio devastan el pulmón verde por el que respiramos, la Amazonía, y llamativamente, o no tan llamativamente considerando los negocios internacionales alrededor de los recursos naturales del planeta, no se les opone ninguna resistencia. El homofóbico Jair Bolsonaro evidentemente continúa con su política destructiva de toda diversidad -de toda- desentendiéndose en este caso del ecocidio que afecta mayormente al castigado territorio que él gobierna, responsabiliza por televisión al accionar de las ong, acusa al francés Emanuel Macron de sacar provecho de la situación debido a sus opiniones, y abandona el tema. Lo cierto es que en 1992, Brasil firmó un acuerdo que hoy pretende desconocer, el Tratado de Biodiversidad y de Cambio Climático. En estas casi tres semanas en las que el fuego no cesa de extenderse, sólo el gobierno boliviano contrató los servicios de la aeronave cisterna Supertanker con capacidad para transportar 150000 litros de agua. La científica ecologista Brigitte Baptiste, primera mujer trans en asumir como rectora de una universidad en Colombia, la EAN de Bogotá, ex directora del Instituto Von Humbolt y la mayor especialista en sostenibilidad de su país, habló con Soy sobre el desastre: “Estamos enfrentando una verdadera catástrofe, realmente el área que se está quemando en el Amazonas brasilero es gigantesca. Y esto es derivado de la acción criminal de acaparadores de tierras y de agricultores criminales que prefieren beneficios inmediatos a la sostenibilidad y a la seguridad ambiental, no sólo de su propio país sino de todo el planeta”.

¿Cuál es la verdadera gravedad, qué consecuencias concretas tienen estos incendios para el medio ambiente?

Es un desastre porque acelera la liberación de CO2 y la acumulación de gas del efecto invernadero, con efectos letales también para todo el mundo, de manera que no se trata solamente de un problema brasilero. Es una fragante violación a todos los convenios multilaterales que se han firmado de restricciones de emisiones de gases de efecto invernadero y de protección de la biodiversidad qué tal vez es el otro componente crítico de esta amenaza. Y es la destrucción de las opciones de adaptación que están contenidas en la selva y que además están presentes en las culturas indígenas que también están en riesgo. Estamos frente a un momento coyuntural del mundo entero tiene que exigir a Brasil responsabilidad global y por supuesto también dar ejemplo de que esa responsabilidad se está tomando en serio sus propios países.

Hablas de las culturas indígenas en riesgo y pienso en la cantidad de líderes sociales que buscando defender el Amazonas fueron asesinados durante los últimos años…

Si, una situación similar hay en Colombia. Lamentablemente, lxs líderes sociales que se oponen a la deforestación, a los proyectos de intervención en sus territorios están siendo amenazados en Colombia, sobre todo por el narcotráfico que quiere expandir sus áreas de acción. Pero también por fuerzas, en general, de la extrema derecha y extrema izquierda, que quieren imponer su autoridad en el territorio. Es una evidencia también de cómo los extremismos se están convirtiendo en la peor amenaza para la construcción de democracia y sostenibilidad en toda América.

Si el incendio cesara en este instante, ¿ya serían irreversibles las consecuencias?

Sí, prácticamente los efectos son irreversibles porque la pérdida de la diversidad biológica, las condiciones del suelo, la complejidad y la funcionalidad de la selva, requiere decenas y no centenares de años. Tal vez el carbono pueda volverse a capturar de 30 a 50 años, a través de plantaciones forestales o la regeneración de la selva, pero definitivamente la el impacto es tremendamente preocupante.

Contaste en una entrevista que el tiempo de recuperación planetaria es más o menos de 200 o 300 años, pero ¿los efectos del desastre serán inmediatos? ¿Qué ocurrirá de aquí en más con los ríos y los afluentes pluviales?

Los efectos son inmediatos. La disrupción del ciclo hidrológico va a ser marcada porque el tamaño de los incendios y el aporte de CO2 a la atmósfera, es muy muy visible, realmente proporcionar al país más grande do mundo. Así que si hay que pensar que los efectos sobre los ríos y sobre la pluviosidad no solamente dentro del Amazonas sino en toda la cuenca se va a notar y la liberación de CO2 también se va a notar en el aceleramiento del calentamiento. Es increíble que con todas las evidencias que tenemos del aumento de temperatura, una comunidad, un país, una sociedad, esté completa enceguecida y permitiendo que esto suceda. Hay que apoyar las manifestaciones sobre todo de lxs niñxs. Yo creo que lxs niñxs brasilerxs están horrorizados con la construcción de sus propio futuro. También ahí efectos a largo plazo, porque el incendio cómo está disperso en todo el frente selvático, no tiene efectos concentrados y pues los temas de epidemias o cambio ambiental van a estar presentándose a lo largo de las próximas décadas, no tanto de manera inmediata.

¿Cuál es la importancia del Amazonas para la tierra, qué es lo que lo hace tan especial para la vida?

El Amazonas tiene dos condiciones fundamentales para ser tan especial: la primera es su extensión, es puramente la selva ecuatorial más extensa del planeta. Y eso la convierte en un organismo vivo de escala global. Y la segunda condición es la estabilidad climática a lo largo del año, el no tener estaciones marcadas genera unas condiciones de vida muy, pero muy favorables. Y eso acaba manifestándose en la riqueza de especies que contiene.

Por último, ¿qué es eso que llamamos diversidad y qué regula esta función?

La biodiversidad es la variedad de formas de vida que existen y se expresa en la riqueza o en la cantidad de especies, pero también en la distribución de esos tipos de especies a lo largo del planeta. Es una medida de la importancia de las formas de vida en la tierra. La mayor parte de la diversidad está constituida por microorganismos e invertebrados, no por las plantas y animales que son las que vemos todos los días, y dentro es que vemos todos los días probablemente sea los insectos los que más conocemos y por eso a menudo a la gente no le suena mucho muy atractiva como un atractivo el tema la diversidad, porque son bichos y bichos y bichos. Pero es fundamental porque la diversidad es el mecanismo que utiliza la naturaleza para adaptarse a los cambios ambientales, adaptarse al cambio climático, a las erupciones volcánicas. Y de paso funcionar reciclando nutrientes, polinizándose entre sí para que haya productos alimenticios y regulando las plagas.