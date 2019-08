“Este período transicional tiene que estar marcado por el consenso y el diálogo para evitar mayores daños”, dijo el CEO de Celulosa Argentina e integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial, José Urtubey. Así se sumó a la lista de empresarios que ya dan por sentada una derrota del oficialismo en las próximas elecciones. A pocos días del Día de la Industria (este 2 de septiembre), el cual este año se celebrará con una austera reunión en las instalaciones de la entidad fabril, Urtubey aseguró que "el empresariado está decepcionado con Mauricio Macri. Está decepcionado con el manejo económico de Macri. Sin dudas. No quiero hacer leña del árbol caído, pero a mí no me sorprendió. Vengo diciendo que erró al pronóstico desde el año 2016”. Aseguró que el mayor riesgo hoy es la posibilidad de otra escapada del dólar. “Hay que ver qué sucede con la visita del Fondo Monetario y qué va a pasar con el último desembolso”, sostuvo el directivo industrial.

El empresario salteño consideró que la tarea más urgente “este año va a ser convocar a un consejo económico y social para buscar los acuerdos políticos y sectoriales necesarios para salir de la crisis. En segundo lugar, hay que reactivar de inmediato el mercado financiero, redireccionar el crédito y bajar la presión tributaria”. Descartó que haya una crisis política o de gobernabilidad. “No veo la crisis política. Veo que el sistema democrático está funcionando bien. Sí veo una crisis económica. Para los próximos meses esperamos más recesión y más inflación. Y eso genera más dolor en el trabajador, en la pymes, en los comercios, en las empresas, en la economía en general”, aseguró el CEO de Celulosa.

En declaraciones radiales aseguró que en la economía hay mucha incertidumbre y volatilidad. “Por suerte con cierta calma en el tipo de cambio. La competitividad no está atada al dólar. Lo que mayor preocupación genera es que no se siga disparando (la cotización)”, dijo Urtubey. Expresó que le “pareció bien el inicio de (el ministro de Hacienda, Hernán) Lacunza, al buscar un diálogo con los distintos referentes económicos”. “De todos modos, yo llamaría también a los ministros de Economía de las provincias”, agregó el hermano del gobernador salteño y candidato por Consenso Federal a vicepresidente Juan Manuel Urtubey.

De acuerdo con las cifras que releva la UIA, anticipó en la entrevista que la caída en la actividad industrial este año va a ser superior al 3 por ciento. “Y en los primeros seis meses del año la caída interanual llegó al 10 por ciento. Por eso digo que la transición tiene que ser lo más ordenada posible para pasar a un régimen productivista y desarrollista y no financiero”, insistió. Si bien reconoció que un acuerdo entre todos los actores de la sociedad “no parece fácil”, consideró que “la situación es lo suficientemente complicada para que nos una a todos”.

En lo referente a la UIA, aseguró que la intención es invitar a cada uno de los candidatos para escuchar cuáles son sus plataformas”. Para la conmemoración del Día de la Industria, al acto casi íntimo que se desarrollará en la sede de avenido de Mayo al 1100 sólo está invitado como orador el presidente Mauricio Macri, además del titular de la entidad, Miguel Acevedo. Sobre el candidato por el Frente de Todos, dijo que le “genera expectativa que no depende de una persona”. “Esto hay que trabajarlo con todos los sectores, Me genera también expectativa de que el rumbo que pidió la gente vaya hacia un mayor de desarrollismo”, opinó.

Consultado sobre un cambio en la manera de planificar la economía, el CEO de la pastera Celulosa se mostró a favor de “un Estado articulador, no intervencionista, y lo que está haciendo Macri con las naftas es una clara intervención. Para esas decisiones se requiere consenso. No pueden ser medidas unilaterales”, sentenció en referencia al congelamiento en los precios de los combustibles que el Ejecutivo dispuso por decreto. Por último, dijo que un cambio en la ley laboral no es prioridad. “Hoy la principal preocupación es cómo reactivar la economía y no cargar todas las tintas sobre un sector en particular (el asalariado). Hoy la principal preocupación es cómo se sobrevive”, concluyó.