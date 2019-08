Este año “se observaron problemas vinculados a faltantes de insumos y medicamentos en áreas relevantes de la salud pública" y "la coyuntura del país es crítica", advirtieron los diputados Pablo Yedlin y Fernanda Raverta en un pedido de informes que elevaron al Poder Ejecutivo para que dé cuenta de los procesos de compra de esos insumos en marcha.

La presentación destaca la necesidad de que se realicen "compras adelantadas que prevean y garanticen las coberturas a implementarse en el año próximo”.

Con anterioridad, Yedlin y Raverta también firmaron el pedido de informes en cuya contestación el Gobierno admitió que durante la gestión de Cambiemos se vienen adquiriendo cada vez menos vacunas , sobre lo cual informó en esa oportunidad este diario.

Ahora, los diputados solicitan que a través del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, “se informe a esta Honorable Cámara sobre los procesos de compra previstos durante este año con repercusión en 2020 de vacunas, medicamentos, leche e insumos para programas como el de tuberculosis, salud sexual y procreación responsable, VIH Sida, oncológicos, lepra, chagas, CUS Medicamentos y todo aquello que se considere pertinente”.



También quieren saber “si existe o no una planificación para tal fin”, que detalle “dicha planificación explicando los tiempos y montos establecidos, así como también el diseño de la implementación”.

“El pedido de informes tiene por objeto garantizarle al próximo Gobierno, sea cual fuere y al ministro de Salud que le toque, la posibilidad de contar con los insumos básicos para poder llevar adelante la gestión”, explicó Yedlin.

El diputado tucumano justificó su decisión “frente a la situación de crisis que está viviendo la Argentina, con la devaluación importantísima que hemos tenido en estas semanas, y ante un Gobierno nacional que tiene cerrado al Congreso y cuyo jefe de Gabinete no se presenta a brindar su informe de gestión”.

“Sabemos que las vacunas y algunos medicamentos requieren a veces hasta un año de anticipación en los pedidos de compra, ya que son elementos muchas veces importados que se producen en pocas industrias y que requieren de licitaciones internacionales”, indicó Yedlin. El diputado manifestó su preocupación por “la caída de algunas licitaciones en programas como el de CUS Medicamentos (el ex Remediar) y la falta de algunos insumos para el programa de HIV Sida”.

La falta de certezas acerca de qué disponibilidad hay de productos esenciales para garantizar la salud de los usuarios del sistema público se exteriorizó también en la última reunión de la comisión de Salud del PJ nacional, que coordina el ex ministro del área, Ginés González García. En ese espacio ya se diseñó un plan de acción para un hipotético gobierno del Frente de Todos que prevé acciones para los cuatro años de gestión, pero que dedica una especial atención a las medidas para recuperar el acceso de la población a medicamentos esenciales y a vacunas en los primeros 100 días de gobierno.

“No se trata solamente de la necesidad epidemiológica de cubrir el año próximo según la población a vacunar, sino también de cubrir la falencia de años anteriores, que no se si la están calculando”, razonó González García.

“Estoy muy preocupado por los tres meses y medio de gobierno que faltan porque veo que el sistema está muy colapsado, con carencias de pago, con una cantidad enorme de dificultades y con la gente sufriendo mucho por la falta de asistencia en los hospitales públicos y por la falta de insumos. Y en el sector privado que atiende a las obras sociales también hay clínicas con procedimientos de crisis, que no pagan sueldos o que quieren cerrar. Todo esto termina haciendo estragos sobre la salud de la gente. Yo no quiero alarmar y mi estilo es absolutamente responsable, pero es difícil no hablar así”, detalló González García.

La preocupación por la provisión gratuita y oportuna de fármacos para personas que viven con el virus del HIV Sida se volvió a exteriorizar en las últimas jornadas. Vía Twitter, la Fundación Huésped expresó “nuevamente la preocupación por el fraccionamiento y cambio de medicación antirretroviral por demoras en la compra. Aun cuando se solucione en los próximos días, esto no debe repetirse. Continuaremos son nuestra tarea de incidencia y defensa de las personas viviendo con HIV Sida”.

La Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) también empleó las redes sociales para denunciar la falta de medicamentos. “Lo publicamos hace semanas y nos dijeron que estábamos haciendo campaña. Nosotros no hacemos campaña con nuestra salud. Insistimos: el ajuste en salud mata”. Se trata de la organización de la sociedad civil que semanas atrás difundió un informe que sistematizó las denuncias de faltantes de medicamentos en diferentes regiones del país.

Allí expuso el desmantelamiento de las políticas de planificación y previsión en las compras públicas de la dirección nacional de Sida, que depende del ex ministerio de Salud de la Nación.

Desde junio de este año se vienen agotando los stocks de al menos tres medicamentos y van a faltar 15 medicamentos más hacia fin de año si la situación no se revierte, denunciaron desde la Fundación GEP.

La semana pasada, más de 500 personas se manifestaron frente al edificio del ex ministerio de Salud, en 9 de Julio y Belgrano, para exigir la regularización de las compras, por el restablecimiento de la provisión de medicamentos y para denunciar la falta de transparencia en el uso del presupuesto asignado para garantizar los derechos de las personas con VIH.

“No teníamos registro de faltantes desde la crisis del 2001. Es inaceptable que de los 33 medicamentos antirretrovirales que provee la dirección de SIDA, 18 estén en riesgo de agotamiento de stock. Las denuncias de faltantes dejaron en evidencia a la secretaría de Salud, que salió a último momento a comprar sólo un medicamento a precios exorbitantes invirtiendo casi un cuarto del total del presupuesto de la dirección”, dijo Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP.