Los ejecutivos de Disney parecen dispuestos a poner todo sobre la mesa para convencer al público de suscribirse a su plataforma de streaming Disney+, que se presentará en Estados Unidos en noviembre de este año y llegará a América Latina en 2020. Y por “todo”, hay que entender que ofrecerán productos nuevos y derivados de sus principales franquicias,desde High School Musical hasta Star Wars, pasando (y haciendo muchísimo hincapié) en el Universo Cinemático Marvel.

En la D23 Expo 2019, que se realizó en California, la compañía del ratón anunció seis nuevas series y confirmó su calendario de estreno para estas, las que ya estaban anunciadas y algunas películas originales, todas producidas y pensadas para la plataforma. También lanzó algunos trailers, como el de The Mandalorian, la miniserie inspirada en el cazarecompensas más conocido de la galaxia muy, muy lejana. Para ese universo, además, anunció una serie –aún sin título- protagonizada por Ewan McGregor, quien volverá a su rol como el maestro jedi Obi-Wan Kenobi.





Por el lado superheroico de las franquicias marvelitas llegarán Ms.Marvel, Moon Knight y She-Hulk, que se sumarán a las de Loki, WandaVision, y The Falcon and The Winter Soldier, cuya llegada se conocía ya desde el estreno de Avengers: Endgame.

Disney también estrenará una serie de Lizzie McGuire protagonizada por Hilary Duff, cortos de los Muppets, una serie de High School Musical, una reversión de La dama y el vagabundo, Noelle, El mundo según Jeff Goldblum (doce episodios de National Geographic), Encore!, una serie inspirada en el universo de Monsters Inc., y cortometrajes con Forky, el protagonista de Toy Story 4. Además, tienen fecha de estreno algunas películas basadas en libros infantojuveniles populares, como Timmy Failure: Mistakes Were Made, o Stargirl.

Dentro del universo comiquero/fantástico el calendario es generoso. La serie de Falcon y el Soldado del Invierno llegará en 2020. Para WandaVision habrá que esperar a 2021, lo mismo que para Loki. La serie animada What if...?, también de ese universo, llegará el mismo año. Para los fanáticos de Star Wars hay una nueva temporada de The Clone Wars, anunciada para febrero del año próximo, y otra que sigue las aventuras de Cassian Andor, quien apareció en Rogue One, antes de los acontecimientos de Episodio IV: Una Nueva Esperanza.

Además, a modo de reconocimiento a las caras que ayudaron a la compañía a aumentar su lugar preponderante en el mercado y en la cultura pop, Disney galardonó a figuras como Robert Downey Jr., Diane Sawyer, Jon Favreau, Christina Aguilera y Bette Midler, entre otros.