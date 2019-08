"Tuvimos un mal partido, a Vélez lo dejamos jugar y nos superó", reconoció ayer Cristian Lema. El defensor de Newell's no puso reparos en la caída de ayer en Liniers por 3 a 1. "Tenemos que ir partido a partido, pensar solo en lo que viene porque sabemos lo que nos jugamos y hay que estar bien de la cabeza. Estos tres puntos que se perdieron duelen más que nada porque el rival nos superó en el juego. No fue un buen partido de Newell's y eso duele más que el resultado", analizó el zaguero central. "Lo dejamos jugar a un equipo que lo hace muy bien. Nunca le pudimos sacar la pelota y en las dividas también perdimos. Ellos jugaron mejor que nosotros, hay que ser autocríticos en semana con lo que hicimos. Sabemos lo que nos estamos jugamos. No hay que volverse loco por los promedios. Hay que estar bien de la cabeza para hacer lo que el técnico nos pide. Y hoy (por ayer) no hicimos nada de lo que teníamos pensado", agregó Lema.