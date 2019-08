La convocatoria del #24A que lanzaron personalidades afines al gobierno nacional, tuvo su repercusión en Rosario. Pasadas las cuatro de la tarde empezaron a concentrarse en el monumento a la Bandera tal como sucedio en el obelisco en Buenos Aires. Con banderas argentinas y consignas de apoyo al presidente Mauricio Macri y su gobierno ("Sí se puede", por ejemplo), y sobre todo en oposición al kirchnerismo (en el Frente de Todos), la concentración fue creciendo con el correr de los minutos. En el Monumento, al igual que en otros puntos de concentración, se cantó contra el regreso del peronismo al poder y en particular de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Ar-gen-ti-na, sin Cris-ti-na", fue una de las rimas ensayadas. Otra, más habitual en los últimos tres años: "No vuelven más". Algunos dirigentes del PRO de Rosario se hicieron también presentes en el lugar.