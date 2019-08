A raíz de denuncias sobre faltantes de combustibles en las provincias, el Gobierno realizó este lunes reuniones técnicas con refinadoras de petróleo para monitorear la situación en el nuevo escenario de congelamiento de precios . Entidades empresarias señalaron que en algunas provincias las refinadoras están retaceando las entregas. Sin embargo, compañías aseguraron que el abastecimiento es normal.

La reunión no fue planteada como una continuidad del encuentro realizado la semana pasada para analizar alternativas al congelamiento. De hecho, no estuvo ni el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ni los presidentes y CEOs de las compañías. El encuentro fue encabezado por el Subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, Carlos Casares, mientras que por el lado de las empresas, concurrieron técnicos de segunda o tercera línea.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) advirtió que hay problemas con las estaciones blancas o demoras en la entrega, pero no hay una situación generalizada de desabastecimiento, y minimizaron denuncias sobre faltantes en pueblos del interior bonaerense. Por su parte, desde YPF aseguraron que el abastecimiento es normal, más allá de algún inconveniente puntual que pueda registrarse en alguna estación de servicio del interior.

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), Manuel García, aseguró, en cambio, que "en muchos pueblos del interior del país las estaciones blancas no reciben combustibles". “En el interior hay 700 estaciones independientes que no están siendo abastecidas normalmente y no hay otras estaciones cerca, generando muchos problemas, especialmente a productores agropecuarios", sostuvo García.

La Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba informó que hay 50 estaciones de servicio que no tienen un abastecimiento pleno. Por su parte, las federaciones de San Juan y Santiago del Estero señalaron que las estaciones de bandera están cubiertas en su mayoría, pero que tienen problemas las estaciones independientes o mayoristas.

En mayo del año pasado el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, impulsó un acuerdo voluntario para congelar el precio de los combustibles por 60 días luego de la devaluación bajo la amenaza de hacerlo por decreto y la amenaza surtió efecto. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano no hubo problemas de abastecimiento, pero en el interior fue complicado conseguir gasoil. Por eso ahora se busca anticiparse a esas situaciones a partir de estas reuniones de monitoreo, aunque igual las denuncias por desabastecimiento han vuelto a resurgir.