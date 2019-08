En solo un año, se cuadriplicó la demanda de taxis conducidos por mujeres. María Eva Juncos, creadora de la app She Taxi, celebró el éxito, a tres años de su lanzamiento. En Rosario, la aplicación ya tiene 100 conductoras, unas 70 mil usuarias y cubre 1200 viajes por día. "De un año a otro cuadriplicamos la cantidad de pasajeras, y eso nos pone contentas por un lado pero por el otro no, porque la mujer tiene derecho a salir a la calle y tomar cualquier taxi y no tener que esperar 20 minutos a una conductora. El crecimiento de la app evidencia que no se hace lo que se tiene que hacer", señaló Juncos en Radio Sí 98.9. Es que la aplicación fue creada con la idea de brindar seguridad a mujeres y poder elegir con quién viajar. La herramienta también crece en Santa Fe y ya tiene 25 conductoras.