Si la tierrapudiera contar

Paula Perassi sigue desaparecida. Culminada la tercera jornada de búsqueda en un predio rural lindero al cruce de las rutas A-012 y 34, el Equipo Argentino de Antropología Forense decidió dar por terminada la exploración. El sitio había sido señalado por un hombre que conocía bien la zona y que aseguraba tener información del enterramiento del cuerpo de una mujer en el mismo lugar.

Alberto Perassi le dijo a este diario que todo el operativo de análisis del terreno tuvo un resultado "negativo". "Ya se terminó todo este trabajo", dijo el padre de la joven desaparecida en setiembre de 2011. "Llegamos adonde estaba la marcación central, a la que se le hizo un contorno, todo alrededor y no apareció nada, ni siquiera tierra removida. En este momento no sé qué pensar, ni qué decir, pero salió todo negativo. En verdad, fue otro negativo más", se sinceró el hombre que lleva ocho años buscando los restos de su hija, entonces de 33 años, y que -sospechan- murió tras un aborto. Por el caso ya fueron juzgados y absueltos en primera instancia un transportista que era su amante, su esposa y una partera, uno de sus empleados y cinco policías. Pero la revisión está en manos de la Cámara que se expedirá en las próximas semanas.

A las 17 de ayer se firmaron las actas y se retiraron los efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales, y la maquinaria pesada. Alberto Perassi agradeció a las comunas de Ibarlucea y Luis Palacios por facilitarle las palas retroexcavadoras.

Perassi: "Si hubiera habido la misma predisposición desde el principio, esto se hubiera enseguida. Me negaron justicia por ocho años".

Al promediar la jornada de ayer, Perassi seguía esperanzado: "Estamos sufriendo y esperando el milagro", había confesado.

El hombre confió además que "el dato llegó a través de una persona que lo denuncia y marca este lugar; lo que dijo es que hace ocho años vieron que se trabajaba aquí", explicó el hombre al indicar que el denunciante era de la zona y su identidad está reservada. "No me importa quién es el denunciante, me interesa el resultado", dijo en declaraciones al programa Trascendental, de La Ocho.

En medio de la doble hilera de eucaliptus correctamente delimitada a la vera de la A-O12, Perassi confesó: "Esto me hace dar cuenta de que todo el mundo está buscando a Paula. Me siento respaldado por todas las instituciones, con una predisposición que nunca la había visto en el caso Perassi".

"Hoy estoy acá ciegamente esperando que en la próxima palada aparezca el cuerpo de Paula", dijo para referirse al fallo judicial que absolvió a todos los imputados por la desaparición de su hija: "Que hagan lo que quieran, pero que en algún momento se acuerden que tienen que darle justicia a un ciudadano".

Tras la absolución a todos los imputados por la desaparición de su hija, Alberto señaló que "la herida sigue abierta", pero que "la esperanza no se pierde". "Ahora ves que tienen ganas de resolver esto porque no era lo que pasaba hace ocho años. Si hubiera habido la misma predisposición desde el principio esto se hubiera resuelto en poquitos días", llamó la atención Perassi. "Me negaron justicia por ocho años", enfatizó.