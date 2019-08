En el torneo de veteranos, Independiente había vencido 1-0 a San Lorenzo y, por consiguiente, adjudicado la Copa Senior. Pero el Rojo incumplió con el reglamento al haber incluido como titular a Emiliano Romero, un jugador de 33 años. Néstor Gorosito, entrenador de Tigre y ex jugador del Ciclón, habló al respecto y en su cuenta de Twitter salió con los tapones de punta: "Mis compañeros del Seniors jugaron una final vs Independiente, club grande y ejemplar, tienen jugadores muy buenos como jugadores y personas, pero juega un pelado que no fue jugador y hace quedar muy mal al club haciendo trampa ingresando jugadores con identidad no permitida". Luego del reclamo de San Lorenzo por la mala inclusión del jugador de Independiente menor de edad, se decidió entre todos los participantes que la Copa queda suspendida y que el partido final se disputará nuevamente con fecha a confirmar.