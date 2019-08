El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que aceptaría los 20 millones de dólares ofrecidos por el G7 para combatir el incendio amazónico únicamente si el presidente francés, Emmanuel Macron, se disculpa por haberlo llamado "mentiroso". También se enojó con los periodistas que le pidieron explicaciones por los insultos machistas que hizo contra la primera dama francesa. Mientras tanto, siguen llegando efectivos de las Fuerzas Armadas y la policía para combatir el fuego.

"Primero el señor Macron debe retirar los insultos que me hizo. Después, tuve informaciones de que dijo algo de que la soberanía nuestra está abierta en la Amazonía. Para conversar o aceptar cualquier cosa con Francia, con sus mejores intenciones, él va a tener que retirar las palabras", dijo Bolsonaro en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial brasileña.

De esta manera, el presidente contradijo a su jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, quien horas antes había afirmado que Brasil no iba a aceptar el dinero acordado en la cumbre de los países más ricos del mundo para hacer frente a los incendios en la Amazonia. "Agradecemos (la oferta) pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa", había manifestado Lorenzoni al portal de noticias G1. "Macron no logra siquiera evitar un previsible incendio en una iglesia que es un patrimonio de la humanidad y ¿qué pretende enseñarle a nuestro país?", desafió Lorenzoni, en referencia al incendio que devastó Notre Dame en abril pasado. "Él tiene mucho que cuidar en su casa y en las colonias francesas", agregó, en alusión a los territorios franceses de ultramar, entre los que figura la Guayana Francesa, limítrofe con Brasil.

El cruce diplomático entre Francia y Brasil se incrementó desde que Macron llamó a los líderes reunidos durante el G7 a una discusión de urgencia sobre los incendios en la Amazonia. Bolsonaro le contestó acusándolo de tener una "mentalidad colonialista".

El presidente brasileño tampoco perdió la oportunidad para enojarse con los periodistas cuando le preguntaron sobre los comentarios machistas que hizo sobre la primera dama francesa Brigitte en Facebook. Un seguidor de Bolsonaro puso una fotografía de Macron con su esposa y otra de Bolsonaro con la suya, con la frase "Ahora se entiende por qué Macron persigue a Bolsonaro". Desde su perfil el presidente respondió: "No lo humilles, amigo. Jajaja". Hoy Bolsonaro intentó justificarse: "Yo no puse la foto, alguien la puso y yo lo que hice fue decirle que no hablara pavadas, no quiero llevar la cosa para el lado personal". Los periodistas insistieron sobre el caso y el ultraderechista ex capitán de ejército respondió: "Si siguen con ese nivel de preguntas me voy, pero ustedes quieren hablar de esto, chau, realmente el periodismo... Ustedes no merecen consideración".

En paralelo a la lucha retórica que lleva adelante Bolsonaro, el Ejército de Brasil y la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSP), un grupo de elite de la Policía, movilizaron casi 1.000 efectivos para combatir los incendios que afectan a la Floresta Nacional de Jacundá, un parque natural próximo a Porto Velho, capital del estado amazónico de Rondonia. Tanto allí como en el estado norteño de Acre, fronterizo con Bolivia y Perú, se están dando las batallas más feroces contra el fuego. El Ministerio de Defensa comunicó que sigue la 'Operación Verde Brasil 17', a cargo de la 17ª Brigada de Infantería de la Selva, que comenzó el lunes en esas zonas de la Amazonia brasileña.

"El objetivo es combatir los delitos ambientales con énfasis en los focos de incendio", informaron desde el Ministerio de Defensa. Las acciones se complementan con la Operación Jequitibá, iniciada por el Gobierno regional de Rondonia el último sábado en las zonas centro y norte de ese estado, con bomberos, agentes de la Policía Ambiental y fiscales de medio ambiente. En total participan 900 soldados del Ejército, y otros 60 efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad se sumaron este martes al contingente, que cuenta con el apoyo de 170 vehículos, entre patrullas, ambulancias, camiones y autobuses. Desde el aire, el operativo es apoyado por 20 aeronaves, entre helicópteros y aviones, más seis cargueros Lockheed C-130 Hércules equipados con tanques para transportar 12.000 litros de agua.

La "Flona Jacundá", como es llamado el parque natural de 221.217 hectáreas, está localizado en jurisdicción del municipio de Porto Velho, a 100 kilómetros del casco urbano de la capital regional, de casi 600.00 habitantes. Es una de las ciudades más afectadas por el humo procedente de los incendios.