PERFUMANCIA

Nueva edición de la performance olfativa con idea y dirección general de Alejandro Ros y Pablo Schanton, y diseño sonoro de Diego Vainer. Junto a notas y acordes olfativos de IFF (International Flavors & Fragrances Argentina), “Perfumancia” construye una instalación que apunta a revolucionar los dos sentidos que en apariencia menos controla nuestra relación con la realidad: el olfato y el oído. Inmateriales olores y sonidos se vuelven raptos en la oscuridad para provocar un estado de evocación y de “mancia” (adivinanza y adivinación) en donde la resonancia se vuelve personal, privada, íntima e intransferible. Evento con entrada libre y gratuita. Sábado 31 de agosto a las 19 en la sala 504 del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

AUDIA VALDEZ EN FELIZA

Este sábado se presenta en vivo Audia Valdez, el proyecto de Eloísa López, cantautora, productora, artista visual, diseñadora y performer argentina, para adelantar canciones inéditas de su próximo disco con un show exclusivo que combina música, imagen y performance junto a elementos de la electrónica, el art pop, el trip-hop, el acid folk, el avant-garde y las puestas visuales, revisitando la marca registrada de su estética: una atmósfera de remix onírico, bailable y con sensualidad teatral. Además de los temas exclusivos sonarán también melodías de anteriores placas como “Trance disidente”, “Fotogramas”, “Por un paisaje” o “EL”, entre otras. Sábado 31 de agosto a las 23:55 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

FIESTAS

DURX Dance Club. Primera edición presentada por Tebas dance club, con un jurado que hará scouting toda la noche para elegir a lx nuevx modelx de la casa. En las pistas estarán Bond, Mc Laren, Kinda y Asterion. Hostean: Valentina Brishantina, La Mateus y Twins Hellboy & Baby. Viernes 30 de agosto a las 23:55 en Réquiem Club, Av. de Mayo 948.

UndaNova: Fiesta The Cure Anniversary. Una noche centrada en la década del 80 con un show en vivo de Obscura Rock, la banda tributo a The Cure, con más músicxs invitadxs y DJ set New Wave bailable comandado por Maxx Wild. Viernes 30 de agosto a las 22 en El Emergente Bar, Francisco Acuña de Figueroa 1030.

Fun Fun. Fiesta organizada por los DJs Pareja en la que suenan sonidos electrónicos bailables contemporáneos junto a DJs y músicxs invitadxs. En esta edición se presentan Betas y ROOi, además de los residentes DJs Pareja, en una noche a puro house y techno underground. Viernes 30 de agosto a las 23:55 en The Shamrock Bar & Basement Club, Rodríguez Peña 1220.

DANZA

IX Gala Internacional De Ballet De Buenos Aires. Protagonistas de compañías de ballet mundialmente reconocidas compartirán el escenario para realizar obras de danza clásica y contemporánea. Viernes 30 y sábado 31 de agosto a las 20:30 en Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125.

RECITALES

Motochorras. Se presenta en vivo para un cierre musical de los shows de stand Up de Ana Carolina y Vanesa Strauch. Musicaliza la noche: DJ Coco. Viernes 30 de agosto a las 21:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Axel Krygier. Toca en vivo en la segunda fecha del ciclo "Canciones que me hicieron fuerte", un encuentro musical para chicxs y grandes con el objetivo de exorcizaron miedos y entonar melodías que funcionan como refugio o amuletos de poder. Domingo 1 de septiembre a las 18:30 en Morán, Pedro Morán 2147.

CONVOCATORIA

Concurso de Relatos Infantiles. Se encuentra abierta la convocatoria para escribir cuentos cortos para niñes que de algún modo dialoguen con el barrio de Villa Crespo, desde su geografía, sus personajes o su historia. El texto ganador será publicado en la revista AVC: "Amo villa crespo". Para participar, enviar el relato a [email protected], hasta el sábado 31 de agosto. Bases y condiciones en clicvillacrespo.com/relatosinfantiles

TERTULIAS

Un evento fantástico. Encuentro de música y lecturas. Tocan en vivo Paula Maffía, Barbi Recanati, Marilina Bertoldi y Macha Kiddo. Leen Vero Stewart, Maia Duek y Carolina Unrein. Sábado 31 de agosto a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Homenaje a Effy Beth + Poesía plástica. Encuentro de literatura transfeminista y jornada dedicada a difundir la obra performática de Effy Beth, articulando sus trabajos con textos poéticos, videos y lecturas en vivo. Abre la velada Gaby Borrelli y leen Melina Alexia Varnavoglou, Florencia Piedrabuena y Malena Saito. Sábado 31 de agosto a las 17 en Museo Sívori, Av. Infanta Isabel 555.

Mujeres del Folklore. Ciclo para poner el cuerpo y la voz en la lucha por un folklore feminista. Se presentan en vivo Luciana Jury y Camila Vaccaro, Yoli Campos, Vero Marjbein, Ópera Queer, Yau Panay, No están perdidas y Colectivo de Mujeres Artistas, con artivismo transfeminista y mucho más. Sábado 31 de agosto desde las 20 en Almagro, dirección por Inbox.

Cumpleaños de Michael. Festejo colectivo en conmemoración por el cumpleaños de Michael Jackson en el que habrá shows en vivo, stands de ventas de productos, un Memorial, pantalla gigante y mucha música del Rey del Pop. Domingo 1 de septiembre de 15 a 19 en Réquiem Bs. As., Av. de Mayo 948.

Ciclo Pezón. Tercera edición de la propuesta multidisciplinaria e interseccional de arte feminista, con música de Mama Quillla Crew, Nina Von Q, Clara Lambertucci y Zoe Martínez, poesía de Flavia Calise, Tomás Litta, Camila Oviedo, Lorena Bermejo y Ailu Montañez, teatro por "Atenta Ida", de Paula Baigorrí, exposición visual y audiovisual, stand up, cierre musical y feria toda la noche. Sábado 31 de agosto a las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Aish! Como todos últimos los viernes de cada mes, se presentan en el nuevo formato "Filtros", dirigido por Sole Cardigni. Show a la visera. Viernes 30 de agosto a las 21:15 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Críticas sexuales a la razón punitiva. Encuentro de diálogos abiertos sobre culturas de la cancelación, feminismo y punición, supremacismo identitario, securitismo sexual y vigilancias corporales. Participan María Luisa Peralta, Ileana Arduino, Catalina Tresbisacce, Julieta Massacese, Lucas Disalvo y Nicolás Cuello. Martes 3 de septiembre a las 18:30 en La Libre, Bolívar 438.

Salir de la vitrina. Encuentro para escuchar qué piensan lxs referentes de diferentes espacios y colectivos sociales, qué se puede aportar o revisar desde los museos y espacios culturales al incorporar perspectivas de género y feministas en las acciones. Una oportunidad para conocer experiencias de trabajadorxs de la cultura que empezaron a redefinir sus formas de comunicación, sus colecciones, sus recursos o sus actividades educativas. Jueves 5 y viernes 6 de septiembre de 9:30 a 17:30 en Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, Moreno 350.

TEATRO

Travaland. Estrena la obra de teatro musical con libro, música y dirección de Hernán Vidal, sobre Jaime y Sofía, quienes viven en Santa Elena y en uno sus viajes por la ruta conocen a Farah, una enigmática habitante de la zona, que se dedica a ir hacia Mar del Plata a pie. Domingos a las 19:30 en Teatro de la Fábula, Agüero 444.

LIBROS

Los hombres del triángulo rosa. Memorias de un homosexual en los campos de concentración nazis. Heinz Heger, seudónimo del escritor austriaco Hans Neumann, conoció en los años sesenta a Joseph K., un superviviente de la represión nazi contra los homosexuales, quien le contó las experiencias que dieron origen a este libro, publicado en alemán en 1972 y que ahora ve la luz en Argentina. Viernes 30 de agosto a las 19:30 en Bar La Tribu, Lambaré 873.

Ediciones Arroyo. Presentación de Ediciones Arroyo con lecturas en vivo y venta de libros. Participan Alejandra Bosch y Andi Nachón. Leen Loreley El Jaber, Diego Suárez, Andi Nachón, Leticia Hernando, Jesús Iribarren, Gabriela Pignataro, Dafne Pidemunt, Carlos Battilana y Wachi Molina. Entrada libre. Domingo 1 de septiembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CINE

Foto Estudio Luisita. Se proyecta el film de Sol Miraglia y Hugo Manso que retrata a Luisita, la fotógrafa responsable de capturar el encanto de un panteón que incluye a Tita Merello, Libertad Lamarque, Amelita Vargas y muchas vedettes de la época dorada del Teatro de Revista. Invitación abierta a acercar un alimento no perecedero para compartir con la Casa Trans. Les directores estarán presentes para un debate y diálogo posterior. Viernes 30 de agosto a las 20 en Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

MUESTRAS

Muestra homenaje a Alison Bechdel. Exposición de retratos de personajes de "Dykes to watch out for", la historieta queer protagonizada por mujeres lesbianas que Alison Bechdel dibujó durante 25 años, desde 1983. Participan Agustina Casot, Sole Otero, Jules Inés Mora Sánchez Viamonte, Manuel Loza, Paula Sosa Holt, Mariela Viglietti, Diego Trerotola, Mir Uberti, Cons Oroza, Lea Jael Caiero y Sofía La Watson. Organiza: Diego Trerotola. Sábado 31 de agosto a las 19 en Punc, Dr. Luis Beláustegui 393.

Historias de mujeres argentinas. Segunda parte de un paseo que se sumerge en las vidas de las

mujeres de la historia: las políticas, las artistas, las aristócratas, las primeras profesionales, mujeres pioneras de la revolución feminista en la Argentina del siglo XX: escritoras como María Elena Walsh, Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni, entre otras. Sábado 31 de agosto de 14 a 16 en Biblioteca Nacional de la República Argentina, Agüero 2502.

JORNADA

Desandando el Género 2019 - Abordajes de las violencias. La Universidad Nacional de José C. Paz dará inicio a la tercera edición del ciclo que se propone el abordaje de las violencias desde experiencias institucionales y comunitarias en relación a la diversidad de género. Actividad libre y gratuita, con inscripción previa. Jueves 5 de septiembre de 16:30 a 20 en el Salón Auditorio de la UNPAZ, Leandro N. Alem 4731, José C. Paz.

FERIA

Mercado Feliza. Una propuesta para incentivar y dar lugar al comercio justo, directo y autogestivo de emprendimientos lgbtiq+, con todx tipo de rubros y estilos. Además, show en vivo de Juani Cardillo, en el que interpretará temas de su disco "Riesgo" con algunas sorpresas. Domingo 1 de septiembre desde las 18 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

CONCURSO

Carrera de Reyes. Séptima edición del concurso de Drag Kings comandado por lx anfitrionx Haus Brisheras. Inscripciones abiertas enviando un mail a [email protected], con el asunto "Inscripción a (categoría seleccionada)". Categorías, bases y condiciones en Facebook: Carrera de Reyes. Viernes 30 de agosto a las 21:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

MENDOZA

Nostredades. Una propuesta de construcción teórica que interpela los saberes académicos desde los saberes de los cuerpos, discursos y experiencias disidentes, con el objetivo de construir nuevas formas de conocimientos colectivos, a partir de las “nostredades” propuestas por Marlene Wayar. Viernes: "Devenires/nostredades en la FAD: Las Minas del Arte en los 90" (de 18:30 a 20) y luego, proyección del documental "Madam Baterflai", con conversatorio con sus protagonistas y la directora Carina Sama (de 20:15 a 22). Sábado: Seminario, “La epistemología transhumante y las nostredades”, por Marlene Wayar (de 11 a 18) y presentación del documental "Con nombre de flor", de Carina Sama (a las 18:30). Programa completo en uncuyo.edu.ar. Viernes 30 desde las 18:30 y sábado 31 de agosto desde las 11 en la Facultad de Artes y Diseño UNCUYO, Centro Universitario, Ciudad de Mendoza.