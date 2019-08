Un dirigente macrista salió a defender enfáticamente la propuesta de compro de votos lanzada por los productores agropecuarios de Tucumán para garantizar el apoyo a Mauricio Macri en las elecciones generales de octubre. Yamil Santoro, impulsor de la precandidatura a jefe de Gobierno porteño de Darío Lopérfido, llamó “prócer contemporáneo” al productor y ex candidato de Cambiemos Gonzalo Blasco, al celebrar su recomendación de pagar un bono de cinco mil pesos a sus trabajadores.

“Es una buena idea. El kirchnerismo promete falsamente poner plata en el bolsillo de la gente que no es suya, que no tiene y que no tiene de dónde sacarla sin causar mayores problemas como en Chubut. Esto es algo concreto que cualquier empresario puede hacer para colaborar”, escribió Santoro, quien luego se ocupó de ampliar sus argumentos ante los cuestionamientos de los usuarios de las redes.

Ante la pregunta de si en definitiva la maniobra no podía ser definida como “compro de votos”, el macrista respondió que no había “una contrasprestación”. “No te dice `votá a tal y a cambio te doy esto`. Dice `si pasa esto te doy tal cosa` lo vote o no y sin control de cumplimiento”, subrayó Santoro. Como si no quedara claro, otros pusieron en duda el republicanismo que Cambiemos tanto dice defender porque se está intentando “comprar la república”. Sin negarlo, el macrista volvió a justificar: “Celebrando y compartiendo lo suyo si pasa algo que le da felicidad. Nada más lindo”.

Los usuarios rápidamente le respondieron con memes. “Hay clientelismo y clientelismo”, destacaron al recordar una frase de los Simpson. Otros, con humor, le aclararon que tendrían que poner “cinco lucas a los tres millones de votantes extra que necesitan para octubre” para superar la fórmula Fernández-Fernández.



