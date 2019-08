Fernando Andrés Rapallini, nacido en La Plata hace 41 años, será el responsable de arbitrar el domingo el River-Boca, que será el primer Superclásico de su carrera, y en el que estará acompañado por dos amigos de la vida como Juan Pablo Belatti como asistente número uno, y Mauro Vigliano, que ejercerá la función de árbitro suplente.

Rapallini se recibió en 1999 en la escuela que el ex juez Jorge Vigliano tiene en la ciudad de La Plata. Luego homologó en la AFA el curso en el 2001, hizo su carrera en el fútbol de ascenso, debutó en Primera en 2011, y ascendió a la categoría internacional en el 2014. Rapallini no sólo ejerce su profesión arbitral, sino que continúa con una empresa familiar en City Bell, que se dedica a la construcción y diseños de piletas de natación, como así también a la venta de accesorios y mantenimiento para piscinas.



Por ser platense no puede dirigir un clásico ni a los equipos de su ciudad, y si bien será su primera experiencia en un Superclásico, ya tiene experiencia en arbitrar otros clásicos históricos del fútbol argentino. El primero de ellos fue en el 2014, en Avellaneda, donde Independiente se impuso como local 2-1 a Racing.



En el 2016 le tocó arbitrar en dos ocasiones el clásico de barrio entre Huracán y San Lorenzo. En ambos fue el del Parque Patricios el local. En el primero fue empate en uno, y en el segundo ganó el visitante 1-0. En el 2016 también arbitró el clásico rosarino en el Parque Independencia, en un encuentro que terminó 0-0. El año pasado fue el responsable de conducir tres clásicos en Tucumán, Santa Fe y Córdoba.

Rapallini dirigió a Boca 15 veces, de los cuales ganó ocho, empató dos y perdió cinco, y a River en 20 oportunidades, con 12 victorias, seis igualdades y dos derrotas. A ambos les expulsó a un futbolista. Los de Alfaro acumulan tres juegos sin derrotas y los de Gallardo 12 con el platense como juez.