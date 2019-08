“La persona mapuche tiene que ser campera, saber un poco de la cultura y mano abierta para todo, actuar como se debe, ser fuerte, que le dicen, porque uno debe estar preparado para todo”, define el paisano, un Namuncurá, descendiente del legendario jefe mapuche y pariente lejano de Ceferino, el beato. Y lo que dice, lo dice con la misma serenidad que habla después, con su mujer, acerca del temor y el respeto que infunde el Lanín, el volcán que puede verse ahí nomás. Ella cuenta que estaba embarazada cuando la tierra tembló. Tuvo miedo de que el temblor le afectara la criatura. “Vio como la mar cuando se enoja”, pregunta el hombre. “Así hacía el volcán”. El espectador de Paso San Ignacio de Pablo Reyero, un espectador urbano, se sentirá cuestionado por estas verdades que suenan a un dogma, un modelo de conducta a seguir. En sus palabras, en el tono, hay una convicción que a este espectador urbano, le parecerá naive. Si, en cambio, este espectador cultiva alguna añoranza Thoreau, puede pensar que aquí hay un conocimiento perdido, una sabiduría primitiva que la modernidad y el vértigo capitalista, con su voracidad, vienen socavando. La mención a Thoreau, nada casual, propone una evocación tácita, insoslayable: el hippie Santiago Maldonado asesinado por la gendarmería en el ataque a la comunidad mapuche de Cushamén. Cabe preguntarse si no fue esta búsqueda Thoreau, la vuelta a la naturaleza, el encuentro con ese saber, lo que atrajo al joven a este territorio y su gente. No me parece desatinado conjeturar que el film de Reyero no se vería del mismo modo sin el asesinato de Maldonado. Esa melancolía Walden, la defensa de la tierra y la naturaleza, sin duda, conspira contra los magnates terratenientes de la precordillera. En este punto, Paso San Ignacio no es sólo la historia que se despliega en el film. Es también la de una Nación, la mapuche, con una concepción distinta a la de Estado, que atrajo con su cultura a un joven renegado de la civilización huinca. La dialéctica de esta idea de Nación reclama el territorio en función de la pertenencia al mismo. No es que esta tierra me pertenece, dice el mapuche. Yo soy de la tierra.

Reyero nos introduce con austeridad y belleza en la cotidianeidad, las costumbres y creencias de los descendientes directos de Juan Calfucurá, jefe guerrero y espiritual de la Nación Mapuche, cuyo padre, a su vez, había asistido como guía a San Martín en el cruce de los Andes. Entre 1874 y 1878 Calfucurá y su gente habitaron las pampas, controlaron la extracción de sal en las Salinas Grandes y un milenario corredor que comunicaba con el Pacífico. Por allí fueron arriadas, de acuerdo con los estancieros y militares de la zona, cincuenta millones de cabezas de ganado. Luego del genocidio roquista los sobrevivientes se asentaron en el estratégico Paso San Ignacio, en la precordillera neuquina. Manuel Namuncurá, hijo del jefe, y unos pocos de la tribu conservaron su cultura y con ella los restos del beato Ceferino Namuncurá. También, entre sus reliquias, perdura una antigua piedra sagrada, el Newen, a la que le atribuyen poderes por haberlos salvado del exterminio del blanco.

Pero, como dije, me animo a conjeturar que, de modo subterráneo, así como el film de Reyero insinúa, en su recepción del film, un aura de la ideología Maldonado, sugiere también otras cuestiones. Una, la que podría considerarse su causa, el rescate de una identidad que se pretende ningunear. Y no menor que las anteriores: la cuestión del género. Por más que se trate de un documental, Paso San Ignacio comparte mecanismos de la ficción en la captura poética que marca pasos del tiempo en el día a día. En la articulación narrativa de los testimonios y las situaciones, en el ensamble, mediante enfoque de un lugar, una brisa, el paisaje se vuelve más que incidental, protagónico. Es en este lirismo donde, más que a un subrayado, se apunta a una noción de verdad: la forma en que el paisaje omnipresente moldea las existencias. Debemos entonces detenernos a pensar otra cuestión más: la noción de verdad, ese absoluto patrimonializado por el documental. Cabe señalar también, más allá de los testimoniantes y sus historias, que no es casual que el relato comience con una declaración de principios acerca del ser mapuche. Acostumbrados a descreer de la palabra huinca, los integrantes de la Nación Mapuche resignifican la relación con su tierra. Lo que Reyero nos traduce: tomo partido por este ser del territorio, cuento desde acá, elijo ver este mundo desde esta subjetividad, desde aquí intento no sólo comprender el mundo sino también que el espectador, ese sujeto urbano, tiene que admitir todo lo que está mal en su propia vida, todo eso que no coincide con el código de conducta que fija el mapuche. Lo que cuenta en el film, lo que cuenta Reyero, deviene así interpelación.

Una cita ahora: en 1930 Aleksander Dovchenko filmó Tierra, parte de su trilogía ucraniana. Narra la insurrección de una comunidad campesina. Hay algo que llama la atención en este director admirado por Andrei Tarkovski y Bela Tarr, y no es tanto la trama como el modo de desplegarla, un fijarse, por ejemplo, en el viento que mueve la hierba. Una delectación obsesiva en el detalle, un desarrollo, que contrasta con el efectismo Eisenstein. Ese pararse ante la naturaleza, apreciarla con morosidad en el comportamiento de quienes la habitan, ese matiz Dovchenko, es lo que respira Paso San Ignacio, de Reyero. No se trata sólo de la épica de los Namuncurá. Se trata de las instancias de luz, sombra, golpes de viento, resplandores, el espíritu de un territorio, sus rasgos que se proyectan y determinan un sentido, la visión del mundo que contrasta, por su relación con las fuerzas de la naturaleza, con los reflejos urbanos anestesiados. Escuchemos el viento, parece decir Reyero, en voz baja, pausado, en los silencios de quienes vienen contando sus historias. Es en esos silencios donde la tierra, un volcán, el Lanín, habla.