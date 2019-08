El presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó las burlas del Jefe de Estado brasileño Jair Bolsonaro que se sumó en Facebook a un comentario despectivo hacia su esposa, Brigitte Macron. Bolsonaro hizo gala de tener una esposa más joven como si las mujeres fueran un atributo o posesión para mostrar y competir con otros varones. Mientras que Macron consideró que el agravio a su esposa, que es mayor que él, es un bochorno y que los brasileños "se avergüenzan" del comportamiento del gobernante neo fascista. "Creo que los brasileños, que son un gran pueblo, tienen un poco de vergüenza de ver ese comportamiento y que esperan que cuando uno es presidente se comporte bien con los otros", dijo Macron en una rueda de prensa durante la cumbre del G7 en Biarritz.

ESTADOS UNIDOS

Bailarines salen a la calle

Un grupo de bailarines salieron a la calle en puntas de pie después de que en el programa Good Morning America se burlaran del príncipe George por tomar clases de danza. El bailarín Travis Wall fue uno de los organizadores del piquete danzante y le dijo a The Mirror: “Trescientos bailarines aparecieron para una clase en Times Square. Enseñarle a los jóvenes y compartir nuestras historias es una de las cosas más bonitas que he hecho”. Y el bailarín Alex D. Wong tuiteó: “Yo casi no comencé a bailar porque cuando era joven me decían que bailar era solo para niñas. Espero que la próxima generación de niños no tengan que pasar por el mismo tipo de bullying que todos pasamos…. ¡no lo toleraremos! #boysdancetoo”.

BANGLADESH

Ya no tendrán que ser vírgenes para casarse

El Tribunal Supremo de ese país decretó que las mujeres ya no tendrán que declarar si son vírgenes en los certificados de matrimonio. Las organizaciones de mujeres dieron una batalla legal que llevó cinco años para lograr este fallo contra la humillación, la intromisión a la privacidad y la opresión sexual de las mujeres. Ahora la justicia le ordenó al Gobierno que quite la palabra “kumari” del listado de estados civiles. Ahora las opciones serán: soltera, viuda o divorciada. Y para el novio vale la misma pregunta. Antes no se les preguntaba a ellos sobre sus antecedentes sexuales.