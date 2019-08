A sus 94 años, Mirta Baravalle aún busca verdad y justicia. La cofundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo presentó un habeas corpus en la Justicia Federal de San Martín al cumplirse 43 años del secuestro y desaparición forzada de su hija Ana María Baravalle, embarazada de 5 meses. La presentación le reclama al Estado que desde hace más de cuatro décadas no sabe que pasó con Ana María, su nieto o nieta ni con su yerno, Julio César Galizzi.

El bebé nació en cautiverio a fines de diciembre de 1976 o principios de enero de 1977, la pareja quería llamarlo Camila o Ernesto. La lucha de Mirta de tantos años por encontrar a sus seres queridos coincide con los más de 400 jóvenes que aún siguen apropiados, para lo cual cada vez que tiene la oportunidad exige, al Poder Ejecutivo, que abra los archivos de la dictadura, que siguen en manos del Estado y de la Iglesia y que ningún gobierno desde el 1983 hasta hoy abrió.

"Fue contundente en sus definiciones, muy sencilla, es muy agradecida teniendo en cuenta que es una de las fundadoras de uno de los principales de organismos de derechos humanos de este país, apoyó todas las demandas pero en 43 años no encontró a su nieto ni sabe nada de su hija y su yerno, y como dice ella es un dolor de todos los días de esos que no se olvidan, no es una frase, no es una foto ni un hecho político sino esa herida que lleva desde hace más de cuatro décadas", dijo a PáginaI12 la nieta recuperada María Victoria Moyano.

En la conferencia de prensa que se realizó en el monumento a Belgrano en la Plaza de Mayo, lugar del primer encuentro de las Madres, Baravalle estuvo acompañada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Elía Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Moyano, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo; Alejandrina Barry, referente del Partido de los Trabajadores Socialistas y el Ce.Pro.Dh; Jorge Sobrado, sobreviviente de la dictadura; trabajadores de la fábrica bajo gestión obrera Madygraf y Carlos Oroño, hijo de desaparecidos y trabajador de FATE, entre otros.