La N roja está dispuesta a todo con tal de teñirse de dorada. Luego de haber quedado a un pelo de distancia del Oscar a Mejor Película con Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, Netflix tirará toda la carne al asador con varias películas de producción propia cuyas fechas de lanzamiento acaba de anunciar. Lo particular es que todas tendrán un paso por cines estadounidenses –requisito indispensable para aplicar a las ternas de la Academia– previo a su arribo a la plataforma. El caballo de batalla será The Irishman, el esperadísimo reencuentro de Martin Scorsese con Robert De Niro y Joe Pesci, muy bien secundado por un par de títulos con serias chances de sumar nominaciones. Entre ellos se destacan The Laundromat, de Steven Soderbergh y con Meryl Streep y Gary Oldman; Marriage Story, dirigida por Noah Baumbach y con un elenco encabezado por Scarlett Johansson y Adam Driver; y The King, en la que el australiano David Michôd dirige a Timothée Chalamet y Robert Pattinson.



“Netflix apuesta por los estrenos en cine en busca del Oscar a Mejor Película. ¿Será suficiente?”, se preguntó el periodista Glenn Whipp en una nota de Los Ángeles Times publicada ni bien se conoció la noticia. Las dudas provienen de la presencia de varios electores de la vieja escuela que siguen pensando que si una película no está concebida exclusivamente para la pantalla grande, debería aspirar al Emmy y no al Oscar. En ese sentido, el gigante del streaming parece haber aprendido la lección del año pasado, cuando la agenda de proyecciones comerciales de Roma se fue armando sobre la marcha y más por insistencia de Cuarón que por voluntad de la empresa, y varios meses antes del arranque de la temporada de alfombras rojas ya definió el calendario de lanzamientos en ambas ventanas de exhibición. Cada título se verá en salas entre dos y seis semanas antes de su arribo a la plataforma, razón por la cual las principales cadenas estadounidenses –que pretendían una brecha mínima de tres meses entre ambas fechas– seguirán sin tejer lazos con la compañía.

Los quinieleros deben apostar unos pesos al 27: el 27 de agosto Netflix confirmó que desde el 27 de noviembre estará en su catálogo The Irishman, cuya première mundial se realizará el 27 de septiembre en el Festival de Nueva York. El 1º de noviembre es el día elegido para el lanzamiento en cines, lo que da una ventana de exclusividad de… 27 días. Si bien aún no hay certezas de cantidad de salas, el sitio Otroscines.com indicó que lo más probable es que la novena colaboración entre Robert de Niro y Martin Scorsese (y primera del director con Al Pacino), que aborda la relación entre un asesino a sueldo y el líder sindical Jimmy Hoffa, tenga una salida similar a Roma: 250 pantallas en Estados Unidos y 1200 en el resto del planeta. Aun no se sabe si pasará por salas argentinas. Lo que es seguro es que Netflix destinará una buena cantidad de dinero para el marketing de la que hasta ahora es su producción más cara, con un presupuesto de 175 millones de dólares.



Las otras que podrían tener presencia en la noche del Oscar son Marriage Story y The Laundromat. Centrada en la historia de un director de teatro (Adam Driver) y su mujer actriz (Scarlett Johanson) que luchan por superar un divorcio que los afecta personal y artísticamente, la última película de Noah Baumbach (Greenberg, Frances Ha, The Meyerowitz Stories) se verá por primera vez este jueves en el Festival de Venecia, para luego exhibirse en salas estadounidenses desde el 6 de noviembre, un mes antes de llegar a la plataforma. La segunda recrea lo ocurrido con la investigación de los Panamá Papers, tiene al hiperactivo Steven Soderbergh en la silla plegable y a Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas encabezando el elenco. Su recorrido arrancará también en Venecia y continuará el 7 de septiembre en salas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Habrá que esperar hasta el 18 de octubre para verla en la plataforma.

El 1º de noviembre, tres semanas después de su paso por un puñado de salas, estará disponible para los suscriptores The King. A estrenarse, como las dos anteriores, en el festival italiano, la biopic del Rey Enrique V está dirigida por el australiano David Michôd y protagonizada por Timothée Chalamet, Joel Edgerton y Robert Pattinson. Cerca de fin de año, más precisamente el 20 de diciembre, será el turno de The Two Popes, en la que el brasileño Fernando Meirelles aborda la abdicación del Papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins) y la transformación del cardenal Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) en el Papa Francisco. Atlantique, de la francesa Mati Diop, se llevó el Gran Premio del Jurado en Cannes. El 15 de noviembre arrancará su ventana de exhibición en pantalla grande y ya el 29 estará online. Los anuncios se completaron con Dolemite Is My Name, de Craig Brewer y con Eddie Murphy y Wesley Snipes (el 4/10 en salas, el 25/10 en Netflix); Earthquake Bird, de Wash Westmoreland y con Alicia Vikander y Riley Keough (1/11 y 15/11); Klaus​, de Sergio Pablos y con Rashida Jones, J. K. Simmons y Joan Cusack (8/11 y 15/11); y la animación francesa I Lost My Body , de Jérémy Clapin (15/11 y 29/11).