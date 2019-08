River, bien parado de contragolpe, provoca la primera llegada de riesgo. En apenas 30 segundos de juego, el delantero Matías Suárez se escapa solo ante Juan Pablo Carrizo, pero el arquero logra anticiparse a la jugada y salva su arco.

Pero a los 8 minutos, un centro por derecha ejecutado con precisión por Joaquín Larrivey es conectado de cabeza por Nelson Haedo Valdez, para poner en ventaja al conjunto paraguayo. El estadio, copado por simpatizantes guaraníes, es una caldera.

A los 20 minutos, el mismo Haedo va con plancha sobre Palacios en el cículo central y el hasta ahora goleador del encuentro recibe sólo tarjeta amarilla.

A River le cuesta salir del atolladero en que lo puso su rival, que busca a su vez volver a desnivelar para emparejar el trámite.

El conjunto de Miguel Angel Russo elige atacar por derecha, el flanco más débil de la defensa riverplatense, custodiado por Milton Casco, que ya había fallado en el gol de los paraguayos.

Pasada la media hora de juego, los de Gallardo aún acusan el mazazo de ir desventaja. Tanto De la Cruz como Nacho Fernández no logran generar juego desde la mitad de la cancha y de este modo ni a Suárez ni a Borré les llega la pelota limpia en ataque.

Con dos sendas ocasiones que no supo concretar de cabeza Oscar Ruiz, Cerro Porteño no sólo sigue mostrándose peligroso con envíos por arriba. Armani, en gran reacción, le ahoga el grito a Federico Carrizo, un ex Boca Juniors. Más tarde, Villasanti, ahora por izquierda, deja parados a dos defensores millonarios y su remate posterior es desviado providencialmente por Martínez Quarta, quien evita así una nueva caída en la valla millonaria.

Inicio de la segunda etapa. Cerro Porteño 1-River Plate 0.













1 CERRO PORTEÑO: J.P. Carrizo, Espínola, Patiño, Saiz, Arzamendia; Aguilar, Ruiz, Villasanti, F. Carrizo; Larrivey, Valdez. DT: Miguel Angel Russo.



0 RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, R. Rojas, Casco, Zuculini, I. Fernández, E. Palacios, De la Cruz; M. Suárez, Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Estadio: La Olla Monumental. Arbitro: Julio Bascuñán (Chile).

Gol: 8m Valdez (CP).