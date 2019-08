Desde Santa Fe

El gobierno les mostró ayer a los dirigentes de los sindicatos estatales los números de la provincia, les anunció que el pago de la cláusula gatillo a docentes y trabajadores públicos está garantizado en los salarios de agosto que se perciben en setiembre, pero que a partir de ahora los volverá a convocar para un "monitoreo" conjunto de lo que el ministro de Gobierno, Pablo Farías, llamó "las dificultades económicas que atraviesa Santa Fe y la perspectiva para los próximos meses". El problema es la política de Mauricio Macri que según el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, significará una pérdida de recursos provinciales de "casi 10.000 millones de pesos" en lo que resta del año en dos rubros: 5.800 millones que la Nación adeuda al 31 de marzo para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe y entre "3.000 y 4.000 millones" de recorte de la coparticipación federal por las últimas medidas que adoptó el presidente después de las PASO del 11 de agosto.

"Vamos a perder casi 10.000 millones de pesos -dijo Farías- por la quita de la Nación a la provincia y eso va a tener un impacto importante" en el administración de Miguel Lifschitz. "Le advertimos a los gremios que si bien este mes está garantizado el pago de la cláusula gatillo a los trabajadores estatales, en los próximos meses vamos a tener que hacer una evaluación y ver cómo se desarrollan las finanzas. Queremos seguir cumpliendo con lo que hemos acordado en las paritarias, pero los hemos llamado para monitorear en conjunto la evolución de la economía en los próximos meses", agregó.

En la reunión en la Casa Gris con Farías y Saglione participaron los principales dirigentes de los gremios estatales (UPCN y ATE), docentes (Amsafe, Sadop, UDA y AMET), profesionales de la salud (AMRA) y el Sindicato de Trabajadores Viales.

Según el ministro de Gobierno, los próximos monitoreos de las cuentas públicas con los sindicatos será como el de ayer: "Los vamos a mostrar los números de la provincia, como lo hemos hecho siempre. Nosotros no escondemos".

Un colega le preguntó qué pasará con el pago de la cláusula gatillo desde setiembre en adelante. "Insisto, los salarios de los trabajadores comienzan a pagarse la semana que viene. Se van a pagar con normalidad, con la cláusula gatillo como está establecido en la paritaria. Veremos cómo evolucionan las finanzas de la provincia", fue la respuesta.

Saglione explicó que la caída de la economía desplomó también los recursos de la provincia. "La inflación interanual acumulada al mes de julio es el 55 al 56 por ciento" y en el mismo lapso "los recursos crecieron el 43 por ciento, es decir tuvieron una caída en términos reales".

Pero a esto se agregaron dos "hechos nuevos que no podíamos prever" a principios de año cuando se discutían las paritarias estatales, dijo Saglione. Uno "es el incumplimiento de la Nación del aporte al sistema jubilatorio" de Santa Fe que "es de 5.800 millones de pesos". Y el otro, "las nuevas medidas tributarias" anunciadas por Macri después de las PASO que significarán una merma de la coparticipación de "3.000 a 4.000 millones de acá a fin de año".

El monto de la caída de recursos Saglione lo estimó en "casi 10.000 millones" que le faltarán a la provincia para "cumplir sus obligaciones salariales" y los compromisos "asumidos oportunamente".

La secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, advirtió que los sindicatos no permitirán que los trabajadores "paguen el costo de la crisis". "Estamos en un momento muy difícil y vamos a defender el salario de los docentes, estamos preocupados porque los trabajadores no llegan a fin de mes. Nosotros pedimos el aumento del incentivo docente que es algo que aliviaría a muchísimas provincias. Le pedimos al gobierno de Macri que envíe fondos a las provincias. No somos los trabajadores los que tenemos que pagar la crisis, la tienen que pagar los que la generaron, los que están fugaron dinero al exterior, los que se enriquecieron a costa de la especulación financiera", recordó.