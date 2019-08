El Tribunal Oral Federal 2 definió el cronograma para las indagatorias en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Como adelantó PáginaI12, Cristina Kirchner confirmó que quiere declarar en esta etapa del proceso. Según el orden aplicado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la ex presidenta será la última en ejercer su derecho a defensa y hablar ante el Tribunal.

El calendario fue establecido luego de haber rechazado todas las nulidades y pedidos de suspensión planteados por las defensas, lo que implicó la continuidad del proceso a pesar de las numerosas ilegalidades denunciadas.

Según una resolución firmada este jueves, las indagatorias comenzarán el próximo 9 de septiembre a las 9.30. El orden establecido es el siguiente: los ex funcionarios de Vialidad Héctor René Jesús Garro; Nelson Guillermo Periotti; José López; Raúl Daruich; el primo del ex presidente Néstor Kirchner, en prisión preventiva por esta causa, Carlos Santiago Kirchner; Raúl Gilberto Pavesi, también ex Vialidad; el ex Ministro de Planificación Julio De Vido y su segundo, Abel Fatala; el empresario Lázaro Baéz; Mauricio Collareda; Juan Carlos Villafañe; José Santibañez; y, por último, Cristina Kirchner.

Los imputados -por asociación ilícita y administración fraudulenta- tienen derecho a negarse a declarar en esta instancia. Sin embargo, pueden pedir ser indagados en cualquier momento del juicio y ejercer su defensa.

El debate oral, que se inició el 21 de mayo, sigue en pie a pesar de las numerosas irregularidades cometidas durante la etapa de instrucción y de que recién ahora finalizó una parte de la pericia sobre solo cinco de las 51 obras cuestionadas. Incluso, ese estudio ordenado por el propio Tribunal señaló que las maniobras denunciadas no existieron.

Ahora, está en manos de la Corte Suprema de Justicia la continuidad o la suspensión del juicio que sentó a la ex presidenta en el banquillo de los acusados, otorgándole al Gobierno la foto de campaña más preciada. Es porque el máximo tribunal podría definirse sobre alguno de los varios recursos de queja que tiene pendientes, entre ellos, de Cristina Kirchner. Entre los numerosos cuestionamientos, el abogado de CFK, Carlos Beraldi sostuvo que se la está juzgando por el delito de asociación ilícita en ocho procesos distintos -entre ellos, en las causas Los Sauces, Fotocopias de los Cuadernos, GNL y Corredores viales-, a pesar de que la ley argentina establece que una persona no puede ser sometida a juicio dos veces por el mismo delito. Por otro lado, que los jueces decidieron comenzar con el juicio sin que esté producida la prueba ordenada por ellos mismos. Como se dijo, ese peritaje es clave y será entregado en su totalidad recién el 4 de septiembre. Como ya adelantó este diario, los peritos oficiales no encontraron irregularidades contables ni sobreprecios en las obras analizadas, lo que podría hacer caer toda la acusación.