El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que enviará hoy al Congreso un proyecto de ley para “reperfilar” los vencimientos de la deuda en pesos bajo jurisdicción argentina, también tendrá que defenderlo ante los legisladores. Lacunza fue citado para el miércoles próximo ante la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior para exponer sobre el proyecto del Gobierno, con el visto bueno de Cambiemos que busca que el Parlamento apruebe la iniciativa. En tanto, luego de dudas y cavilaciones, desde el Gobierno decidieron –aunque aun sin oficializar-- que el proyecto ingrese por el Senado, un escenario más protocolar y que imaginan menos traumático para un debate que igual promete ser intenso y áspero para el oficialismo. A pesar de los cuestionamientos, desde los distintos bloques opositores prefirieron la cautela y sostuvieron que recién tomarán postura cuando conozcan la “letra chica” del texto que llegará al Congreso.

El senador José Mayans consideró que la Bicameral de Control de la Deuda Externa era el ámbito propicio para que Lacunza explique los alcances del proyecto. Tras una ronda de consultas, el peronista formoseño que preside la comisión envió la citación protocolar al ministro para el miércoles 4 de septiembre en el Congreso. Luego le comunicó la resolución al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, para que disponga las medidas para garantizar la presencia de Lacunza.

Urgidos por la necesidad que el Congreso aborde el tema, el oficialismo aceptó el desafió del convite, que expondrá al recién llegado al Gabinete nacional en reemplazo del renunciado Nicolás Dujovne luego de la brusca devaluación del peso tras la derrota oficialista en las primarias del 11 de agosto. Incluso, desde el oficialismo dejaron trascender que la citación a Lacunza fue de “común acuerdo” con la oposición. La cita será en el salón Atrio del Senado, en principio para las 15.

La Cámara alta parece concentrar el inicio de todo el debate sobre el “reperfilamiento” de la deuda. Allí también llegaría hoy le proyecto del Gobierno para abrir la discusión parlamentaria sobre el tema. Pese a que aun no fue confirmado oficialmente, en el Gobierno creen que los modos moderados del Senado (sin tonos altos en los discursos) le facilitará una discusión sin estridencias. Un termómetro que conoce a la perfección el candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto.

El flamante presidente del bloque de diputados PRO, Alvaro González (que reemplazó al licenciado Nicolás Massot) expuso crudamente la decisión. “En la Cámara alta las discusiones son más serenas y, a lo mejor, con una grado de profundidad que tiene que ver con la esencia misma de la norma y no con un show hacia afuera”. Igual, González se plegó a la estrategia oficial de echar culpas a la oposición: “el kirchnerismo siempre lo que ha hecho es rechazar todo” pero “hoy tiene un candidato que evaluará si lo que estamos proponiendo le sirve o no le sirve, en el sentido si aspiran a llegar a administrar los destinos de la Argentina”.

El candidato presidencial del Frente de Todos también pasó ayer por el Senado para reunirse con el jefe del Bloque Justicialista, el cordobés Carlos Caserio e intendentes de esa provincia para analizar la campaña electoral. Tras la reunión con Fernández, Caserio –que preside la principal bancada opositora tras el salto de Pichetto al oficialismo, — lamentó que el Ejecutivo no haya remitido al Congreso los acuerdos de endeudamientos y recurra ahora para “llevar adelante” algún tipo de renegociación.

"Ahora hay que llevarlo adelante. No es que sea lindo pero peor sería decirle a los bonistas que no les vamos a pagar", consideró Caserio, aunque evitó confirmar cual será la postura del bloque hasta que no analicen el contenido del proyecto. El senador cordobés también se preocupó en garantizar que Lancuza acuda a la bicameral: "Hablé con Pinedo para que el ministro venga al Senado", afirmó ante los periodistas.

Lacunza, que utilizó como preámbulo a los anuncios sus críticas a la oposición, también deberá enfrentar los cuestionamientos políticos. “Con su programa económico y financiero fracasando, con más devaluación y aceleración inflacionaria, el ministro Lacunza repitió el discurso del Gobierno e insólitamente volvieron a culpar primero a la oposición, sin asumir la responsabilidad ni identificar las causas de la situación en la que estamos”, sostuvo el diputado Darío Martínez (FpV-PJ). Aunque el neuquino también eligió la moderación: “no es momento de opinar sobre un proyecto de ley que el ministro anunció, pero del que no dio ninguna precisión. Es momento de responsabilidad y prudencia, porque está en juego el bienestar de los argentinos. Lamentablemente parece que son conceptos ausentes en el gobierno”.