En medio de la incertidumbre económica y la devaluación del peso, el senador radical Julio Cobos le abrió la puerta a que el gobierno pueda aplicar regulaciones a la venta de dólares.

Consultado en una entrevista radial sobre si Cambiemos podría indrtoducir alguna forma de control de cambios, el ex vicepresidente advirtió esta mañana que si los anuncios del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, "no funcionan, no va a haber otra alternativa". "Pero lo que yo veo es que tenemos reservas", aclaró en la semana en la que el Banco Central vendió más de 500 millones de pesos de las reservas.

"La situación económica es complicada y difícil, y se necesita cautela en lo que decimos y en la toma de decisiones. Estas medidas anunciadas por el Gobierno están esperando el respaldo político del principal espacio opositor que tiene mucha chance de ser gobierno, y creo que primará la prudencia", dijo Cobos en radio La Red.



A pesar de la fuerte corrida cambiaria de los últimos días, el senador aun mantiene su confianza en el gobierno: "Hay fantasmas que hemos vivido antes, pero dependerá de todos que los podamos sobrellevar". "Lo que ha hecho el ministro (Lacunza) es preservar ese valor de las reservas al postergar el plazo de los compromisos de las letras del tesoro", opinó sobre la reestructuración de la deuda que el Gobierno anunció el miércoles.

"Estamos viviendo un momento electoral que también toca a la economía y sobre todo a una economía tan vulnerable como la nuestra", señaló con la intención de quitar responsabilidad a la actual gestión de lo que pasó en estos días. Sin mucho más detalle, el senador se mostró confiado con que el nuevo desembolso del FMI "va a venir".