Desde hace más de veinte años y desde La Plata, Estelares viene dándole cuerpo a una obra de grandes canciones traducida en discos que dejaron marca, como -entre otros- Ardimos (2003), Sistema Nervioso Central (2006), Una temporada en el amor (2009), El costado izquierdo (2912) y Las Antenas (2016). Este año, la banda que integran Manuel Moretti (voz y guitarra), Víctor Bertamoni (guitarra) y Pablo Silvera (bajo), con el aporte de los invitados estables Javier Miranda (batería), Eduardo Minervino (teclados) y Guillermo Harrington (guitarra) lanzó otra disfrutable colección contenida en Las Lunas, album que presentarán el próximo 7 de septiembre en el Teatro Gran Rex.

"Que esta sea mi profesión, mi oficio, a veces me emociona de verdad. Lo que le he dado a las canciones me lo devuelve la gente en un montón de manifestaciones", dijo hace poco el compositor Manuel Moretti en una entrevista con Página/12. Ese será solo uno de los tópicos por los que pasará la charla abierta que el músico protagonizará el próximo jueves 5 de septiembre a las 19 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas de Venezuela 330.



En conversación con el periodista Eduardo Fabregat y con el subtítulo La vida de las canciones, Moretti repasará esas pasiones musicales, la historia de Estelares, la grabación de Las Lunas, las dificultades de poder llevar adelante un proyecto creativo en la Argentina y más, en una charla de temática amplia y con participación del público. La entrada es libre pero de capacidad limitada, con lo que los interesados deben inscribirse previamente en este enlace . Además, los suscriptores de Página/12 tendrán acceso exclusivo a un meet & greet y el streaming en vivo.