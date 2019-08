El tandilense Juan Martín Del Potro, que se recupera de una operación en la rótula de la rodilla derecha, volverá al circuito en octubre, en el ATP 250 de Estocolmo, Suecia, según informaron los organizadores del certamen a través de las redes sociales. "¡Bienvenido de nuevo Juan! Estamos realmente entusiasmados de que un ex campeón de Grand Slam y dos veces ganador del ATP de Estocolmo, esté jugando nuevamente este torneo", publicó la cuenta oficial del certamen.



Del Potro, que días atrás y también a través de las redes sociales había anunciado un "pronto regreso", no juega desde el 19 de junio, cuando venció al canadiense Denis Shapovalov por la primera rueda del ATP de Queen's. En la ronda siguiente, ante el español Feliciano López, directamente no se presentó.

"Voy a volver a jugar al tenis pronto. Todavía no sé la fecha exacta, pero seguramente se van a enterar de varias novedades en los próximos días", había contado Del Potro días atrás en un video que compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter.



"Aprovecho para agradecerles todo el apoyo y el cariño que me dieron para pasar la semana más dura posterior a la operación. Espero verlos pronto", cerró el saludo desde un gimnasio en Miami, donde hace trabajos físicos, pileta y kinesiología.



Del Potro, campeón de la Copa Davis en 2016 y que llegó a ser el número tres del ranking, debió operarse de una fractura rotuliana en la rodilla derecha el último 22 de junio, y desde entonces mantuvo a sus seguidores informados sobre su recuperación.