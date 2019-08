Mientras que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pule y retrasa el envío al Congreso del proyecto para “reperfilar” la deuda pública en pesos contraída bajo jurisdicción nacional, la oposición parlamentaria ya arrancó un debate interno donde crecen las voces críticas a la propuesta del Gobierno. Lacunza frenó el ingreso al Senado, previsto para ayer, del texto de la iniciativa oficial y la postergó hasta el lunes, apenas 24 horas antes de la cita con los legisladores de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, que lo convocaron para el miércoles 4 de septiembre. Tras varias rondas de consultas internas, los integrantes del interbloque de senadores Justicialistas –la principal bancada opositora en la Cámara alta— se reunirán el martes 3 para comenzar a definir una postura, que por ahora no es unánime y donde los ánimos frente a la postura de la Casa Rosada no son los mejores. “Quieren que el Congreso convalide una deuda que el Gobierno contrajo sin consultar y esquivando al Parlamento”, es la síntesis de las opiniones de algunos senadores opositores consultados por PáginaI12, aunque todavía prevalece la cautela. El martes también habrá una reunión de los diputados del Frente para la Victoria para fijar posición frente al proyecto del Ejecutivo.

Desde el oficialismo dejaron trascender que Lacunza se tomó un tiempo para abrir las consultas a referentes económicos de la oposición. Una instancia que también se daría en el ámbito parlamentario. Ayer, no había indicios de contactos formales al menos en el Congreso. Los “voceros” de la Mesa Política del Gobierno, los jefes de los interbloque parlamentarios de Cambiemos, el senador radical Luis Naidenoff y el diputados Mario Negri, no fueron ayer las voces del oficialismo. Incluso Negri estaba ayer en Córdoba y tenía previsto regresar a Buenos Aires el lunes.

En cambio, habló su correligionario Julio Cobos. El senador mendocino afirmó en una entrevista con radio La Red que "la situación económica es complicada y difícil, y se necesita cautela en lo que decimos y en la toma de decisiones. Estas medidas anunciadas por el Gobierno están esperando el respaldo político del principal espacio opositor que tiene mucha chance de ser gobierno, y creo que primará la prudencia". Cobos también se refirió al posible fracaso del intento de “reperfilar” la deuda: “si esto no funciona no va a haber otra alternativa”, como poner límites al mercado cambiario. Aunque volvió sobre sus pasos y con un dejo de optimismo sostuvo que "pero lo que yo veo es que tenemos reservas". Desde la UCR no se hicieron cargo y afirmaron que las palabras de Cobos fueron "a titulo personal".

En la oposición predomina la “prudencia” y afirman que primero tienen que conocer la “letra chica” del proyecto que el Gobierno girará al Congreso. Pero los ánimos no son los mejores con la Casa Rosada, que reclama “prudencia” a la oposición al mismo tiempo que echa la culpa por la crisis.

De todas maneras, el debate al interior de las bancadas opositoras ya comenzó. Hay conversaciones informales y rondas de consultas telefónicas. Los senadores del BJ prometen una asistencia masiva a la exposición de Lacunza ante la bicameral de la deuda externa, a pesar que la mayoría de ellos no integran la comisión. El martes, habrá un cónclave para tratar de arribar a un consenso frente al proyecto. Pero las voces críticas crecen. Algunos adelantaron a PáginaI12 que se pronunciarían individualmente por el rechazo: “Quieren que convalidemos una deuda que no nos consultaron y postergan todos los vencimiento para el próximo gobierno”, afirmó uno de ellos.